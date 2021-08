Florenzi al Milan: con lui la bella moglie. Chi è Ilenia Atzori

Alessandro Florenzi è pronto ad iniziare un’altra avventura, a seguire il campione ci sarà sua moglie. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Da tempo si sapeva che la storia d’amore fra Alessandro Florenzi e la Roma era destinata a concludersi. Il campione d’Europa si prepara ad un’altra avventura, che lo vedrà molto probabilmente a Milano. Nonostante la rottura con la sua squadra del cuore, il giocatore romano potrà contare sempre su sua moglie Ilenia. Scopriamo insieme chi è Ilenia Atzori.

La storia di Alessandro Florenzi e Ilenia Atzori

La loro storia comincia nell’adolescenza, fra i due giovani c’era la passione in comune della Roma che si è poi tramutata in amore. La coppia convola a nozze nel 2015, mentre nel 2016 nasce la loro prima figlia Penelope, nel 2018 viene al mondo la secondogenita, di lei però non è stato rivelato il nome.

Come già detto i due coniugi non sono molto interessati ad apparire, Ilenia Atzori infatti nonostante sia moglie di un calciatore piuttosto famoso, non ha mai messo piede nel mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram ne è una prova, sul suo account ci sono “solo” 25 mila followers, che paragonati ai profili di altre compagne di calciatori, sono decisamente pochi.

Le passioni di Ilenia Atzori

Per quanto riguarda il suo tempo libero non si sa molto, si possono comunque provare ad azzardare delle ipotesi. Dal suo profilo Instagram sembra trasparire una certa passione per la fotografia, tra i suoi post ci sono scatti che vanno da oggetti comuni a momenti quotidiani ripresi alle volte in modo anticonvenzionale. Un’altra grande passione che ha in comune con suo marito, è quella per la Roma, i due si sono conosciuti proprio grazie all’amore per i colori giallorossi, sentimento che poi ha portato i due a vivere una vita da favola lontani dai pettegolezzi della gente.