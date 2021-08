Donnarumma: dove vivrà a Parigi il nuovo portiere del PSG

Dopo il trionfo di Euro 2020, è iniziata l’avventura di Gigio Donnarumma al PSG: dove vivrà il portierone a Parigi.

Gigio Donnarumma ha iniziato la sua vita a Parigi, la sua nuova casa sportiva (e non solo). Dopo aver chiuso l’avventura al Milan con la prima qualificazione in Champions e dopo aver, soprattutto, trionfato a Euro 2020 con l’Italia, il portierone di Castellammare ha scelto una nuova avventura alla corte di Pochettino.

Chiuso il periodo di meritato riposo, è finalmente arrivato a Parigi per iniziare il periodo di ambientamento con la squadra e la nuova città. Quello che tutti si chiedono è: dove vivrà Gigio? Una domanda per il momento ancora senza risposta. Sappiamo pochi dettagli, ma molto importanti sulla sua nuova vita parigina.

Leggi anche -> Sneijder vende casa: la villa è da sogno, ma il prezzo è da incubo – FOTO

Secondo quanto riferito da Corriere della Sera il portierone azzurro, che ha firmato un contratto da circa 8 milioni netti più bonus che possono portare l’ingaggio fino a 12 a stagione, vivrà una vera esperienza da nababbo, con tantissimi benefit, tra cui anche una dimora di grandissimo lusso.

Donnarumma in hotel a Parigi: la nuova vita del portiere

A convincere Donnarumma ad accettare il PSG sono stati anche una serie di dettagli cui la proprietà del club tiene moltissimo. Il portierone potrà ad esempio godere di un autista personale, che avrà il compito di portarlo a Camp des Loges, il centro di allenamento della squadra, e riportarlo ogni giorno a casa, o meglio nel lussuosissimo albergo nel cuore di Parigi, che dista una ventina di chilometri dal centro sportivo.

Come Leo Messi e tutti gli altri nuovi arrivi della storia recente del PSG, anche il portiere campano infatti vivrà per un periodo di tempo nel cuore della città, in uno degli alberghi più belli al mondo, in attesa di una sistemazione definitiva che potrebbe anche essere fuori città. La scelta sicuramente verrà fatta insieme alla fidanzata storica Alessia, anche se quest’ultima non si trasferirà subito con lui.

Potrebbe interessarti -> Messi a Parigi, scelto l’hotel in cui alloggerà: dove si trova

La compagna di Gigio ha infatti deciso di restare iscritta all’università di Milano fino alla laurea. Farà la spola tra l’Italia e la Francia fino alla fine degli studi. Poi, con tutta probabilità, raggiungerà il suo amato nella splendida Parigi. Una città che magari nel frattempo il portierone avrà imparato a conoscere, anche grazie alla sua guida più speciale, Marco Verratti, da anni un perno del PSG.