Messi-PSG, non si torna più indietro: la moglie svela tutto – FOTO

Lionel Messi è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il PSG: la moglie svela tutto sui social ed è carica per la nuova avventura.

Dopo ore di attesa e di indiscrezioni in merito al viaggio, Lionel Messi è finalmente partito alla volta di Parigi per firmare il suo nuovo contratto con il PSG. Dopo l’addio al Barcellona, la Pulce è rimasto in Spagna con gli amici. Avrebbe trascorso le ultime ore del soggiorno in terra iberica con Suarez e un altro suo amico. Alcuni media avevano annunciato del suo trasferimento da Barcellona a Parigi già nella notte di domenica, durante il trofeo Gamper.

Ebbene, così non è stato. La famiglia del calciatore sei volte Pallone d’Oro è rimasta ancora in terra iberica per qualche giorno, in attesa che gli ultimi dettagli del contratto parigino si sistemassero. Ma oggi, c’era aria di fermento all’aeroporto di Barcellona. Infatti, la polizia si è recata sul luogo qualche ora prima dell’arrivo dell’argentino, che avrebbe dovuto prendere il volo diretto verso la sua nuova destinazione. A svelare tutto ci ha pensato la moglie, Antonela Roccuzzo.

Messi-PSG, la foto della moglie non lascia dubbi: la famiglia è in viaggio

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile dietrofront tra Leo ed il Barca. Ma così non sarà. Infatti, la foto di Antonela Roccuzzo sul suo account social non lascia spazio a possibili colpi di scena. Messi e la moglie sono in viaggio verso una nuova città che senza dubbi sarà Parigi, poiché l’argentino dovrà svolgere le visite mediche con il PSG e firmare il suo nuovo contratto.

E’ il momento di cominciare la nuova avventura, come ha scritto la moglie di Lionel Messi sui social. Antonela Roccuzzo ha condiviso pochi istanti fa la foto in aereo con il suo compagno. Destinazione? Verso la Tour Eiffel. Sarà lì che Messi proseguirà (e forse chiuderà) la carriera da calciatore.