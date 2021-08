Lapo Elkann sui social “difende” l’Inter ma i tifosi della Juve non sono d’accordo: “Noi invece godiamo”.

Un post da “tifoso sportivo” per alcuni. Per tanti altri invece il messaggio di Lapo Elkann all’Inter era da evitare. Ecco quindi che si scatena la bufera social dopo le parole di un imprenditore il cui cognome è legato alla storia della Vecchia Signora indissolubilmente. E quando un Agnelli o un Elkann, parla dell’Inter, e lo fa prendendo in qualche modo le difese del club rivale, succede sempre qualcosa.

A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà 🔵⚫️. E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks — Lapo Elkann (@lapoelkann_) August 10, 2021

Lapo ha infatti tuonato contro chi gode dei problemi economici di Suning. “A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà – è il messaggio che compare su Twitter -. E credo che sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario”. Il tutto accompagnato dai colori nerazzurri. Troppo per alcuni tifosi della Juventus, che hanno preso d’assalto il post commentando in maniera critica quanto letto.

Lapo Elkann parla dell’Inter e i tifosi della Juve la prendono male: “Quando eravamo in difficoltà noi…”

C’è chi apprezza quindi le parole di Lapo Elkann, sottolineando la sportività del messaggio. Del resto l’avversario è lo stimolo sportivo a far meglio, l’obiettivo da raggiungere. In special modo dopo una lunga striscia interrotta proprio dai nerazzurri, che inizieranno la stagione con al petto uno scudetto scucito alla Juve. Le reazioni però non sono state tutte positive. Anzi. C’è chi accusa Lapo Elkann di avere la memoria corta, chi ritorna col pensiero al 2006, quando i nerazzurri pescarono in casa di una Juve allo sbando.

nel 2006 dormivi… 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — gianlui9i (@gianlui62256426) August 10, 2021

E c’è chi infierisce, sottolineando che Lapo “forse dormiva” quando l’Inter attaccava i bianconeri. Quando Mourinho faceva il gesto delle manette o nelle partite in cui la Vecchia Signora provava ad uscire dal pantano della Serie B. E i commenti contro Lapo, in alcuni casi, diventano durissimi.

Lapo,io il 2006 non me lo scorderò mai. Lascia fare. — il calcio dei bambini che diventeranno medici (@EnricoGiunta) August 10, 2021

Sul festeggiare sono d'accordo. Ma vuoi mettere la goduria di vederli combinati così dopo il 2006? — Salvatore Domenico Sgro (@Sgrosalv80) August 10, 2021

Loro nel nostro momento difficile ci portavano via Ibra, quindi si gode a bestia 😂 — Il_Sic (@CriSici) August 10, 2021

Dai Lapo, dillo che sotto sotto te la stai ridendo di gusto… 😎 — Aleph Pe (@AlephPe) August 10, 2021