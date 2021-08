Nel mirino del Bayern Monaco c’è un nuovo giocatore, per acquistarlo serve vendere, i bavaresi offrono il loro pupillo.

Allo start del campionato tedesco mancano pochi giorni, e il Bayern Monaco pensa a un nuovo innesto da regalare a Julian Nagelsmann per iniziare al meglio la stagione 2021/2022. La squadra tedesca ha messo gli occhi su un giocatore che milita anche lui in Bundesliga. Per riuscire a prenderlo però deve arrivare una cessione, i “Die Roten” potrebbero lasciare andare via la loro stella, molti sono i club interessati al talento dei rossi, tra i vari club anche la Juventus.

Il Bayern Monaco è deciso a prendere il giocatore

Il club tedesco ha messo il mirino su un giocatore del Lipsia, si tratta di Marcel Sabitzer. Il centrocampista austriaco nelle ultime stagioni si è reso protagonista di eccellenti prestazioni, rendendolo un giocatore appetibile per diversi club. Il classe 94 è legato alla squadra biancorossa fino al 30 giugno 2022, e il Bayern vorrebbe approfittarne per portalo subito nella propria squadra, usando la scadenza di contratto molto ravvicinata come incentivo per uno sconto.

L’ostacolo maggiore per i bavaresi però, è il bisogno di un ulteriore liquidità, il giocatore nonostante tutto è caro e per riuscire ad acquistarlo si stima una cifra di almeno 18 milioni di euro. Per accontentare il tecnico tedesco, il Bayern Monaco pensa alla cessione di un proprio talento, stiamo parlando di Corentin Tolisso. Il centrocampista francese è un giocatore dotato di un buon bagaglio tecnico, agile e forte fisicamente; è abile anche nel recupero palla e nei passaggi, forte nel gioco aereo il che lo rende temibile negli inserimenti da palla inattiva. Tutte queste caratteristiche lo classificano come un elemento pregiato agli occhi degli altri club. Di seguito i club interessati a lui.

Le squadre interessate a Tolisso

Secondo quanto riportato da La gazzetta dello Sport, ci sono molte squadre inglesi interessate a lui tra cui: Arsenal, Manchester United e West Ham. Mentre dall’Italia, c’è la Juventus che tiene le orecchie spalancate in caso arrivi qualche notizia dalla Germania.