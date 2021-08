Lukaku, ecco il primo annuncio: arriva il rinnovo di contratto!

Primo importante annuncio ufficiale per Lukaku: arriva il lungo rinnovo di contatto per l’attaccante belga.

Romelu Lukaku insieme a Messi è il calciatore che ha più movimentato la calda estate di mercato. Quella che doveva essere una sessione di contrattazioni all’insegna del risparmio, si è trasformata in un boom di emozioni, di clamorosi cambi di casacca fra tifosi in lacrime ed altri in coda agli aeroporti, ad attendere campioni e sognare successi. Lo è stato per Messi, e lo sarà nelle prossime ore anche per Lukaku, che intanto annuncia il clamoroso rinnovo di contratto. Lo ha fatto lui stesso, con tanto di foto che ha scatenato i tifosi.

Lukaku, annuncio social e commenti dei tifosi: arriva il rinnovo

Romelu Lukaku ha stravolto l’estate dell’Inter. Il passaggio di Hakimi al Psg sembrava poter chiudere le porte ad altre cessioni illustri, e invece il belga saluta, e rimanda le spiegazioni al giorno in cui a Londra avrà già indossato la maglia dei Blues. Intanto però posta le foto con l’agente Pastorello. L’incredibile trasferimento ha infatti consolidato il rapporto fra l’attaccante e il procuratore, che ha incastrato tutti i pezzi del puzzle mettendo il suo assistito su un aereo con un contratto pesantissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Pastorello (@fedepastorello)

Da re di #Milano a re di #pastorello !! #Lukaku è la fine che meriti — LUKA10k (@LUCA10kk) August 11, 2021

L’annuncio social però ha scatenato i tifosi, che non hanno gradito. Nel mirino sia Pastorello che il bomber, accusati entrambi di aver ceduto alle sirene londinesi e dia ver già dimenticato l’amore di tifosi nerazzurri.