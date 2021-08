Paolo Maldini che attico: abitazione da sogno per l’ex capitano del Milan

Paolo Maldini: l’ex campione e bandiera del Milan, vive in una casa da sogno, sono uscite le foto dell’abitazione.

Paolo Maldini è uno dei giocatori italiani più forti mai esistiti, nonché una bandiera dei colori rossoneri del Milan. L’ex difensore ha militato per tutta la durata della sua carriera nella casacca rossonera, arrivando a disputare con la suddetta squadra fino 902 gare ufficiali, stabilendo il record di più presenze con i diavoli; è inoltre uno dei pochissimi giocatori che può vantare più di mille presenze in carriera, nonché unico italiano insieme a Gianluigi Buffon. Con il Milan inoltre ha vinto ogni tipo di trofeo, si contano: 7 scudetti, 5 Supercoppe Italia, 1 Coppa Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe UEFA e 1 Coppa del mondo per club.

La vita di Paolo Maldini in questo momento

Ad oggi l’ex campione del Milan, è rimasto nei rossoneri come dirigente sportivo e continua la sua avventura nel club meneghino, dove gioca anche il figlio Daniel. Per quanto riguarda le attività lontane dal campo, Maldini ha investito su alcuni terreni di New York insieme al suo compagno di nazionale Bobo Vieri. I due hanno poi rivenduto i loro lotti di terreno per favorire la costruzione di un albergo.

Oltre a questo il ds del Milan, ha acquistato una villa a Ibiza, una delle mete turistiche più apprezzate fra i calciatori. Un paradiso per chi ama calcio, mare e spazi aperti. L’abitazione è situata in un residence di lusso, dove le ville hanno una spendita vista sul mare. Anche altri ex calciatori hanno preso una di queste dimore di lusso.

La villa di Maldini

Uno dei motivi principali per aver acquistato qui la sua villa è il fattore riservatezza, infatti il residence è controllato 24 ore su 24 da dei guardiani, inoltre la recinsione intorno al complesso rende pressoché impossibile minare la tranquillità dei residenti.