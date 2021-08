Calciomercato, il PSG non si ferma più: assalto al gioiello del Milan

Calciomercato: il PSG è ancora in moto per il mercato in entrata, ora puntano ad un top player dei rossoneri.

Il mercato del Milan in questo momento ha subito una brusca frenata. La dirigenza rossonera è partita bene, hanno acquistato molti nuovi innesti e modellato la rosa al meglio. Ai diavoli però manca ancora un trequartista e la caccia è ancora aperta, si è solo arrestata per un po’ in attesa di alcune cessioni. Dopo la vendita di Hauge, potrebbe lasciare il club meneghino anche Andrea Conti, non ritenuto più idoneo alla causa rossonera. Anche un altro giocatore è a rischio cessione, su di lui ci sono gli occhi del PSG. Attenzione alla possibile offerta.

Calciomercato, PSG su la stella del Milan

Il Paris Saint-Germain è una squadra che negli ultimi anni si è sempre sbizzarrita negli acquisti, lasciando tutti a bocca aperta. Quest’anno però la società francese si è proprio superata, diventando l’assoluta protagonista di questa sessione di mercato. Nella squadra parigina però manca ancora un reparto da sistemare, il ruolo di terzino sinistro. Per ricoprire tale incarico, il ds Leonardo ha pensato a Theo Hernandez. Il giocatore francese è un obiettivo del dirigente sportivo del PSG e completerebbe alla perfezione questa rosa dei sogni. A seguire la trattativa.

La trattativa per Theo Hernandez

Una possibile proposta del PSG, potrebbe vedere l’inserimento di una contropartita di lusso per i rossoneri. Stiamo parlando di Mauro Icardi, il bomber argentino non è più una priorità del club allenato da Pochettino, inoltre il suo cartellino può far abbassare di molto il prezzo del terzino francese. L’offerta potrebbe essere composta dall’attaccante argentino che è valutato 35 milioni di euro più una parte cash di 30 milioni. Questa proposta però molto probabilmente verrà scartata dalla dirigenza rossonera, difatti il Milan ha già due punte e l’ingaggio di 10 milioni a stagione di Icardi si fa sentire. Il club di via Aldo Rossi, per la propria stella è disposto ad accettare solo un’offerta monetaria di circa 70 milioni di euro. Staremo a vedere se il Paris Saint-Germain ci riserverà ancora un’altra sorpresa in questa finestra di mercato.