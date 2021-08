Sergio Ramos: a Parigi con la sua auto (italiana) d’epoca preferita

Sergio Ramos: il difensore ex Real Madrid a Parigi con la sua macchina d’epoca preferita, un auto italiana.

Il Paris Saint-Germain in questa sessione di mercato si è sbizzarrito, comprando vari campioni da tutta Europa. Tra questi campioni ci sta anche l’ex difensore dei blancos Sergio Ramos, lo spagnolo è arrivato al PSG a parametro zero dopo una lunga carriera alla guida del Real Madrid. Oggi scopriamo qualcosa in più sulla passione per le auto d’epoca dell’ex capitano dei blancos.

Sergio Ramos, la sua auto d’epoca preferita

Il difensore del PSG è un vero appassionato di motori, specialmente per quanto riguarda le auto d’epoca. Infatti quando lo spagnolo era ancora il capitano delle merengue, si era presentato ai campi di allenamento con la sua nuova macchina. L’auto con cui era arrivato? Una Fiat Seat 600.

La macchina è stata regalata all’ex Real Madrid, dal fratello René, che ha anche modificato gli sportelli con la sigla del campione spagnolo, ovvero SR4. La foto della nuova auto è stata immortalata nel parcheggio del Real Madrid e poi postata sui social con la dicitura “le classiche non moriranno mai”; una vera e propria dichiarazione d’amore per i motori vintage da parte di Ramos, che sicuramente porterà a Parigi con lui la sua amata Fiat Seat 600.

Altre curiosità sul difensore spagnolo

Sergio Ramos Garcìa nasce a Camas, il 30 marzo del 1986. Inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Siviglia, mentre debutterà nel calcio dei grandi nel 2004. Nel 2005 passerà al Real Madrid diventando con il tempo l’uomo di riferimento dei blancos.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2019 si è sposato con Pilar Rubio Fernández, una conduttrice e giornalista spagnola. La coppia ha avuto 4 bambini nati il: 2014, 2015, 2018 e 2020.

Il calciatore ha fatto anche un singolo intitolato “La Roja Baila” uscito nel 2016, mentre per il mondiale 2018, disputatosi in Russia, ha collaborato con Demarco Flamenco, nel singolo “Otra estrella en tu corazon”.