Calciomercato, Chelsea rivoluzione in attacco: via un altro giocatore

Calciomercato: il Chelsea è pronto a rivoluzionare tutto il reparto offensivo, via un altro attaccante dei blues, scopriamo di chi si tratta.

Il Chelsea fresco dall’acquisto da record di Romelu Lukaku, continua nella modifica del proprio reparto offensivo. I blues hanno già ceduto Olivier Jonathan Giroud al Milan ed ora sta arrivando anche un’altra vendita che riguarda Tammy Abraham, che potrebbe andare all’Arsenal o alla Roma, anche se il giocatore sembrerebbe sempre più verso il “si” ai giallorossi. Ora anche un altro attaccante della squadra inglese potrebbe lasciare Londra, scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato, un’altra cessione in attacco

Stando a quanto riporta Footmercato, il Chelsea avrebbe una trattativa aperta con il Besiktas per la vendita di un attaccante dei blues. Il giocatore in questione è Michy Batshuayi, l’attaccante belga è stanco di dover girare per mezza Europa e vorrebbe accasarsi e trovare un club che dia fiducia alle sue capacità. Il classe 93, dal 2018 è stato sballottato in giro, andando a giocare in Germania con il Borussia Dortmund, poi in Spagna al Valencia e poi tornato in Inghilterra con il Crystal Palace. Adesso il belga vorrebbe trovare un po’ di serenità e la squadra turca del Besiktas potrebbe fornirgliela.

Il cartellino del giocatore inoltre è sceso molto da quando è stato acquistato. I blues pagarono al Marsiglia ben 40 milioni di euro per il belga, mentre adesso secondo transfermarkt.it il valore del giocatore si aggira intorno ai 10 milioni. Una cifra che può forse diminuire ancora un po’ vista la scadenza di contratto prevista per il 30 giugno 2022.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chelsea, chi è Marina Granovskaia: la “zarina russa” che ha stregato Lukaku

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chi è Tammy Abraham: l’Atalanta sul collezionista di gol e…scarpe – FOTO

Le caratteristiche tecniche di Michy Batshuayi

Michy Batshuayi è un giocatore di ruolo centravanti, è molto forte fisicamente e dispone anche di una buona agilità. Il belga è un buon finalizzatore, capace di difendere il pallone e di fornire sponde ai propri compagni in modo da far inserire le ali.