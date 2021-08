Calciomercato Napoli, l’esterno ha detto si: rifiutato un altro club

Calciomercato Napoli: il calciatore obiettivo degli azzurri ha rifiutato un altro club, è pronto a raggiungere Spalletti.

Manca una settimana all’inizio della Serie A, negli ultimi giorni si sono disputate le ultime gare amichevoli, che hanno aiutato gli allenatori a capire quali sono le eventuali migliorie da fare prima dell’inizio di campionato. Il Napoli deve ancora dare un terzino sinistro a Luciano Spalletti, che lo ha richiesto ormai da tanto tempo. Sembra però che il tecnico di Certaldo non debba aspettare ancora molto, un giocatore si avvicina sempre più al Napoli. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, il terzino sinistro che interessa ai partenopei

La fascia sinistra di difesa, è il reparto che Spalletti ha intenzione di far migliorare. La dirigenza del Napoli sta facendo del suo meglio per poter dare all’allenatore toscano un buon terzino che dia stabilità alla parte sinistra della difesa. Il profilo che al momento interessa maggiormente gli azzurri è quello di Pervis Estupiñán, il giocatore classe 98 è attualmente legato al Villareal. Il terzino sinistro dell’Ecuador ha però anche altre squadre che sono interessate a lui, come il West Ham, che ha fatto la sua mossa per poter portare il giocatore in Inghilterra, il giovane però avrebbe rifiutato la squadra inglese proprio per andare a Napoli. I partenopei proveranno ad offrire al Villareal 1,5 milioni di euro per la formula del prestito con diritto di riscatto. Bisognerà attendere ancora un po’, per sapere se finalmente Spalletti sarà accontentato con il nuovo innesto per la sinistra.

Le caratteristiche tecniche di Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán è un giocatore ecuadoriano di ruolo terzino sinistro, è dotato di una buona tecnica e velocità, oltre ad essere molto forte fisicamente nonostante i suoi “soli” 175 cm di altezza. Il classe 98 è inoltre un abile tiratore, grazie al quale riesce a mettere sia degli ottimi cross per i compagni che a tirare in porta molte volte durante la partita. Estupiñán inoltre ha un’ottima prestanza atletica che gli consente di avere un buon controllo nel gioco aereo.