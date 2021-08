Messi Ronaldo, non solo in campo: sfida tra bolidi, chi vince?

Messi e Ronaldo continuano a sfidarsi, tra i due grandi rivali è partita la sfida che riguarda il loro garage.

La rivalità più conosciuta del calcio moderno è sicuramente quella che c’è fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. I due calciatori si sono ritrovati e hanno combattuto nello stesso campionato e con le due squadre più iconiche della Spagna, il Real Madrid e il Barcellona. I due campioni hanno dominato anche il premio del pallone d’oro dall’anno 2008 fino all’anno 2017. Fra i due la rivalità è talmente grande che è sfociata anche in ambiti al di fuori del campo di calcio. Ad esempio per quanto riguarda il loro personale “garage”.

Messi Ronaldo, il loro parco auto e il vincitore momentaneo

Se la sfida nei palloni d’oro al momento vede in testa Lionel Messi su Cristiano Ronaldo, la sfida tra i due parchi auto e ben diversa. Infatti, tra i due garage, quello di Cr7 per il momento vince a mani basse. Nella collezione dell’attaccante ex Real Madrid, ci sono le marche più importanti del panorama automobilistico, come: Porsche, Bugatti, Ferrari, Mercedes, Lamborghini e McLaren.

Tra le auto più belle della sua collezione vi sono: la McLaren Senna, la Ferrari 599 GTO, la Mercedes GLE Coupé AMG S, la Lamborghini Aventador LP 700-4 e la Bugatti Voiture Noire un’auto personalizzata fatta apposta per Cr7. Il complessivo in euro della sua collezione (che non riguarda solo le auto citate qui sopra), supera i 12 milioni di euro.

Mentre per quanto riguarda Messi, la sua collezione vale “solo” 3 milioni di euro, decisamente meno rispetto al rivale portoghese. Il “garage” del neo campione di Coppa America ha comunque auto da sogno, infatti si possono vedere supercar come: la Maserati GranTurismo S, l’Audi R8 Spyder, la Mercedes SLS, la Lexus RX e una Ferrari F430 Spider. Queste sono solo una piccola parte della collezione dell’attaccante argentino.

Non solo macchine, anche aerei

La sfida tra i due campioni, che riguarda i mezzi di trasporto, continua anche in cielo. Infatti Messi e Ronaldo, sono anche proprietari di un jet privato a testa. Anche questa sfida viene vinta da Cr7, infatti è suo il jet privato più costoso, il portoghese per il suo aereo personale ha speso ben 31,7 milioni di euro, invece la pulce ha speso 28.7 milioni di euro, perdendo anche la sfida aerea.