L’Inter ritrova Sensi: super anche grazie alla moglie

Inter: Stefano Sensi in buone condizioni nell’ultima amichevole contro la Dinamo Kiev, il merito anche di sua moglie.

Nell’ultima amichevole precampionato dell‘Inter, disputata il 14 agosto contro la Dinamo Kiev, il centrocampista Stefano Sensi ha dimostrato al suo allenatore di essere in buone condizioni, siglando anche una rete. Il centrocampista ex Sassuolo viene da due annate non troppo facili, caratterizzate anche da degli infortuni che ne hanno compromesso il rendimento in campo. Ora il giocatore di Urbino vuole rifarsi e sembra essere sulla buona strada per il riscatto. Tutto questo grazie anche al sostegno della sua compagna di vita Giulia Amodio. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Inter Stefano Sensi: la moglie del giocatore

Il centrocampista nerazzurro è di recente convolato a nozze con Giulia Amodio, il 17 luglio 2021. I due hanno coronato il loro amore con una grande festa con 300 invitati tra balli e festeggiamenti. Ma chi è la ragazza che ha stregato il calciatore classe 95? Giulia Amodio è un’influecer, il suo profilo Instagram conta ben 135mila seguaci.

La ragazza è nata a Cesena, ed è sempre stata una grande appassionata di moda, nonostante non abbia mai lavorato ne studiato in questo campo. Prima di conoscere il suo attuale marito, faceva tutt’altro, ha poi lasciato il lavoro per seguire Sensi e si è ritrovata con molto tempo a disposizione. Inoltre la Amodio non amando stare ferma senza far nulla, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di creare una sua linea di moda che riguarda i costumi da bagno. Ad oggi lei gestisce questa sua linea da sola, dalle scelte riguardanti i tessuti agli schizzi per il design.

Come si sono conosciuti?

I due si conoscono dal “lontano” 2015 a Cesena, periodo in cui il centrocampista militava proprio nei “Cavalucci Marini bianconeri”. Grazie a delle amicizie in comune i due iniziano a frequentarsi come semplici amici, fino a che scocca la scintilla che fa innamorare i due ragazzi.