Napoli e il mistero della maglia: perché non è stata ancora presentata

In casa Napoli ancora non arrivano le nuove maglie per la stagione 2021/2022, i tifosi aspettano impazienti di vedere il nuovo stile.

Manca poco all’inizio della Serie A, ed il Napoli non ha ancora fatto uscire le nuove maglie per questa stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis, ha pensato che quest’anno si doveva cambiare qualcosa e ha provato a fare delle maglie autoprodotte. Il presidente si è però si è ritrovato in una situazione difficile. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’idea della nuova maglia del Napoli

Il nuovo progetto di De Laurentiis di autoprodursi le maglie, si sta rivelando un fiasco. Il problema principale è proprio quello legato alle lunghe tempistiche richieste. Il presidente del Napoli aveva pianificato di spiazzare ancora una volta i suoi tifosi, regalando loro una nuova maglia autoprodotta insieme al marchio EA7 una linea sportiva della famoso brand Giorgio Armani. Ma qualcosa è andato storto ed ora le tempistiche sono veramente strette, infatti sembra che prima del 20 agosto le nuove divise non riusciranno ad uscire.

Il campionato è alle porte e il nuovo abbigliamento del club azzurro dovrebbe arrivare appena in tempo per l’inizio della Serie A.

Il ritiro dei partenopei

Al momento neanche Luciano Spalletti e la prima squadra ha le nuove attrezzature. Infatti i giocatori attualmente in ritiro a Dimaro stanno utilizzando le vecchie divise, con delle apposite toppe per nascondere gli sponsor che non sono più legati al club azzurro. Il Napoli inoltre per far fronte a questo problema delle vecchie divise, ha fatto arrivare sul campo del ritiro, del materiale firmato Zeus, un marchio d’abbigliamento di Torre Annunziata. I tifosi devono aspettare ancora un po’ per acquistare la nuova maglia del Napoli, che arriverà nei negozi a settembre inoltrato.