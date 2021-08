Abraham alla Roma: con lui macchine top e la super fidanzata

Tammy Abraham è il nuovo acquisto della Roma, arriva in Italia insieme alla sua fidanzata e alle sue super car.

Manca poco all’ufficializzazione dell’acquisto di Tammy Abraham, il giocatore del Chelsea alla fine si è fatto convincere da Tiago Pinto e ha deciso di venire a Roma. La dirigenza giallorossa per portare a casa il giocatore ha speso circa 45 milioni, con il pagamento dilazionato in 5 anni. L’attaccante inglese invece percepirà uno stipendio di 5 milioni più un ulteriore milione di bonus. Abraham inizierà a vivere a Roma insieme alla sua fidanzata Leah Monroe. Scopriamo qualcos’altro su di lei.

Chi è la fidanzata di Tammy Abraham?

Leah Monroe e Tammy Abraham si sono conosciuti a Londra, la stessa città dove hanno convissuto in questi anni e che lasceranno presto per trasferirsi a Roma. La Monroe è una modella e una influencer, il suo profilo Instagram conta ben 92 mila follower. La giovane ragazza di appena 22 anni, ha un caratterino bello forte, infatti in Inghilterra si è fatta conoscere proprio per questa sua esuberanza che l’ha vista protagonista di una vicenda con Tuchel, l’allenatore del Chelsea. L’episodio di qui stiamo parlando è quello sul post che la 22enne ha messo sui social, criticando l’allenatore dei blues per non aver convocato Tammy Abraham nella finale di Fa Cup contro il Leicester. Il post della modella generò un polverone mediatico, che creò ancora più difficoltà nel rapporto fra l’attaccante inglese e il tecnico Tuchel.

Tutto questo spaventa un po’ la tifoseria giallorossa, che ha paura che un possibile malumore della ragazza, possa portare degli attriti nello spogliatoio. Il fatto che tranquillizza i fan della Roma è la grande personalità dello Special One, grazie alla quale ha dimostrato più volte di saper tenere testa anche ai giocatori più problematici.

L’auto regalata ai genitori

Tammy Abraham, come molti calciatori è un appassionato di automobili. La maggior parte dei giocatori una volta presi i primi stipendi importanti si fanno subito delle super car. L’attaccante inglese invece una volta firmato il suo primo accordo di rilievo con il Chelsea, ha si comprato un auto, ma non per lui, bensì come un ringraziamento speciale ai genitori. L’auto che ha regalato ai genitori è una Bentley Continental GT, da 140mila sterline. Un bel gesto quello del giovane talento inglese.