Abraham: a Roma con una super collezione di sneaker

Tammy Abraham è pronto ad iniziare la sua nuova avventura a Roma, nella città eterna lo raggiungeranno anche le sue preziosissime sneaker.

Tammy Abraham è arrivato a Roma per eseguire le varie visite di routine. L’attaccante inglese ha ricevuto una calorosa accoglienza dai tifosi romani, che non vedono l’ora di gioire del suo primo gol in giallorosso. Il classe 97 è ad oggi il giocatore più costoso della storia del club romano ed è stato fortemente voluto proprio dallo Special One. Ecco perché è così atteso dai tifosi. Abraham però rimane pur sempre un ragazzo giovane che ha varie passioni e che grazie al suo stipendio da calciatore può permettersi di consolidare i suoi interessi anche se sono un po’ costosi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla nuova stella della capitale.

La collezione di scarpe sneaker di Tammy Abraham

Tammy Abraham è un ragazzo cresciuto a Londra, oltre che a giocare a calcio che è il suo lavoro e una sua passione; il 23enne ha anche altri interessi, come i vestiti firmati, le auto, adora sentire il rap ed inoltre è un grande fan e collezionista di sneaker. Le scarpe da ginnastica hanno un vero e proprio mercato tutto loro, ci sono edizioni limitate che finiscono rapidamente e il loro valore aumenta vertiginosamente. Per questo il mondo del collezionismo di quest’ultime non è alla portata di tutti i portafogli. Abraham però non è uno qualunque e può portare avanti questo suo “piccolo” sfizio costoso. In un suo post di Instagram ha mostrato a tutti i suoi follower una piccola parte della sua raccolta personale, che si stima abbia più di 100 paia di scarpe all’interno. Sicuramente il giocatore inglese troverà un posto speciale anche qui a Roma per la sua preziosa collezione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Non parliamo solo di calcio”: il messaggio di Lapo Elkann divide i tifosi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brahim Diaz, fidanzata da favola: è una cantante famosa – FOTO

La bella esperienza con Drogba

Secondo un articolo riportato da La Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham ha conosciuto il suo idolo calcistico in tenera età. L’inglese classe 97 ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Chelsea e un giorno mentre il piccolo Abraham stava aspettando di entrare al campo delle giovanili, Didier Drogba si avvicinò a lui e lo accompagnò direttamente al campo. Quell’esperienza fu importante anche per lo stile di gioco attuale di Abraham, visto che da quel giorno l’attaccante inglese si ispira al modo di giocare del suo eroe.