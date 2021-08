“Non l’ho mai perdonato”: Wanda Nara confessa il suo segreto

Wanda Nara confessa tutti i suoi segreti: dalla rottura del rapporto con Maxi Lopez all’amore travolgente con Icardi.

Wanda Nara si è confidata a cuore aperto. Gioie, dolori, tradimenti, passione. Tutto ciò che le è capitato nella sua vita sentimentale è stato raccontato un una lunga intervista rilasciata al magazine italiano Confidenze. Dopo tanti anni e con un rapporto ormai consolidato, seppur in maniera molto fredda, l’attuale signora Icardi è tornata a parlare del suo precedente matrimonio con Maxi Lopez.

Un matrimonio che era iniziato con il più classico dei sogni d’amore. Nonostante all’epoca fosse già molto popolare in Argentina, Wanda aveva accettato di lasciare tutto per seguire il suo amato attaccante dai capelli biondi in Italia. Ha mollato una carriera per permettegli di realizzare il suo sogno, e in cambio cosa ha ottenuto? Dei figli stupendi, è vero, ma anche un’infedeltà che l’ha ferita profondamente.

Leggi anche -> “Sono 8”, Wanda Nara esplode Instagram: esultanza speciale

“Non l’ho potuto perdonare“, ha raccontato Wanda, che subito dopo aver scoperto il tradimento ha messo le sue cose in valigia ed è tornata in Argentina con tre bambini piccoli. Far finta di nulla e andare avanti sarebbe stato più comodo, ma non ha potuto farlo: “Il rispetto per me stessa non me l’ha permesso. Non mi meritavo un tradimento“.

Wanda Nara: dopo Maxi Lopez, l’amore con Icardi

Fortunatamente, l’ex showgirl è riuscita subito a voltare pagina, grazie a Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter lo aveva conosciuto quando era 19enne e giocava alla Samp. Pur essendo giovanissimo, si capiva che era speciale, una persona che non fa mai le cose solo perché di moda, che non finge e dice sempre quello che pensa.

“Mauro è un uomo vero“, ha raccontato Wanda, sottolineando come con lui fin dall’inizio non abbia mai avuto paura che potesse tradirla. Una fiducia incontrastata che il calciatore del PSG continua a conquistarsi giorno dopo giorno e che magari, più in là, potrà permettergli di realizzare il suo sogno. Un sogno extracalcistico.

Potrebbe interessarti -> Wanda Nara, selfie esagerato: lady Icardi scopre tutto e incanta i fan – Foto

Stando al racconto della procuratrice, Icardi infatti non desidera altro che andare a vivere in campagna per potersi dedicare totalmente alla famiglia, magari in Italia, il Paese che ha adottato la loro famiglia. A Parigi si sono tutti ambientati bene, è vero, ma la loro casa, al di là dell’Argentina, resta il Belpaese.