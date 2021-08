Il Manchester City di Guardiola è pronto a stupire tutti con un colpo super in attacco: il tecnico ha puntato un bomber molto speciale.

Il pirotecnico mercato del Manchester City non è ancora finito. Pep Guardiola vuole a tutti i costi un altro attaccante, e sta sondando in lungo e in largo tutti i campionati europei per trovare quello giusto. Un profilo che sia all’altezza delle sue aspettative, a prescindere dal nome o dal costo.

Da giorni si fanno nomi dei più grandi bomber europei per accontentare il tecnico catalano. Per lungo tempo si è accostato al City il norvegese Haaland, che con tutta probabilità dovrebbe rimanere un altro anno al Borussia Dortmund. Più calda, ma tutto meno che scontata, la pista Harry Kane. Il centravanti della Nazionale inglese ha ripreso ad allenarsi con il Tottenham, e ad oggi sembra più vicino alla permanenza a Londra che non al trasloco al City.

Guardiola però non si piange addosso, e ha iniziato a guardare anche altre alternative. E il nuovo nome in cima alla sua lista è un attaccante da urlo, pronto a lasciare tutti a bocca aperta. Un ennesimo colpo a sorpresa che potrebbe mandare in estasi il popolo dei Citizen e spaventare le principali rivali europee.

Il Manchester City punta Kyle Hudlin: ecco chi è

Stando a quanto riferito da The Athletic, il nuovo grande nome sul taccuino di Guardiola è grande soprattutto di statura. Si tratta di Kyle Hudlin. Forse il nome non ti dirà molto, ma si tratta di un calciatore di grande talento e sicuro avvenire. Attualmente gioca al Solihull Moors, squadra di quinta divisione inglese, più o meno la nostra Eccellenza. Ma ha tutto il potenziale per potersi imporre in altre categorie.

Alto 2 metri e 06, come un certo LeBron James, non solo è il calciatore professionista più alto d’Inghilterra, ma anche uno dei ragazzi più promettenti dell’attuale calcio inglese. Ha 21 anni e nell’ultlimo campionato ha messo a segno 10 reti. Ovviamente, si tratterebbe di un colpo in prospettiva. Dovesse acquistarlo, il City lo girerebbe con tutta probabilità in prestito in un club di maggior prestigio, come il Middlesbrough o il Cardiff.

Ma chissà che, in assenza di altri acquisti in attacco, Guardiola non possa avere la folle idea di aggregare fin da subito al Manchester City Hudlin. Sarebbe una pazzia, ma ai colpi di testa di Pep ormai siamo più che abituati.