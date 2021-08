Berardi lascia il Sassuolo? La fidanzata Francesca Fantuzzi è pronta a seguirlo

Domenico Berardi e la fidanzata potrebbero presto lasciare il Sassuolo: il calciatore avrebbe chiesto la cessione.

Il mercato in casa Sassuolo si muove. E, per il dispiacere dei tifosi, soprattutto in uscita. Dopo aver dovuto salutare, peraltro a condizioni non proprio favorevoli ai neroverdi, il centrocampista campione d’Europa Locatelli, i sostenitori della squadra emiliana potrebbero presto dire addio anche al loro uomo simbolo, Domenico Berardi. E alla sua splendida, fidanzata, ovviamente.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante calabrese, neo-campione d’Europa, avrebbe deciso finalmente di tentare un’avventura in una squadra di maggior blasone, per poter fare il definitivo salto di qualità. L’età è quella giusta, e forse è il momento di cogliere una grande occasione nella sua carriera. Su di lui ci sarebbe già l’interesse di Milan e Fiorentina, ma non sono da escludere sorprese.

Intanto, è certo che ovunque andrà, il calciatore sarà seguito dalla sua fedele fidanzata. La storia di Domenico e Francesca Fantuzzi non è infatti quella di una semplice avventura estiva. I due stanno insieme da tempo, hanno creato una famiglia e sono pronti a condividere ogni gioia e ogni difficoltà delle loro vite.

Chi è Francesca Fantuzzi, fidanzata di Domenico Berardi

Appassionata di sport e buon cibo, Francesca è cresciuta in una famiglia di sportivi, e in un’intervista ha rivelato che mai avrebbe voluto uno sportivo al suo fianco. Questo perché il padre guardava praticamente di tutto e a un certo punto si è trovata come satura e sembrava avere bisogno di trovare altre strade nellal sua vita.

Invece, nel 2012 ha incontrato Mimmo, e nulla è stato più come prima. Come svelato dal settimanale Sportweek, è stata proprio lei a vedere per la prima volta il calciatore sul campo della Primavera del Sassuolo. Lo ha quindi rintracciato su Facebook e ha fatto il primo passo, scrivendogli per il suo compleanno.

Da allora il loro rapporto è cresciuto e sono presto diventati una coppia affiatatissima. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Domenico ha descritto la sua Francesca come una ragazza dolce e simpatica, anche se a tratti permalosa, mostrando ancora una volta però di volerla al suo fianco per tutta la vita.

Aspirante influencer (al momento dà consigli di fitness ma a livello amatoriale, anche se non esclude di farne una professione prima o poi), Francesca è già una dolcissima mamma. Nel dicembre 2020 è nato il loro primo figlio, Nicolò, per Domenico il più bel regalo che la vita gli abbia mai fatto. Il suo sogno? “Non vede l’ora di metterlo in campo“, ha confessato Francesca. E non poteva che essere così.