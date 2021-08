Le donne di Pedro: dalla ex moglie alla nuova compagna

Tutto quello che sappiamo sulla vita privata di Pedro: dalla ex moglie, madre dei suoi figli, alla nuova splendida compagna.

Dalla Roma alla Lazio. Viaggio breve e da pochissimi percorso per Pedro Rodriguez Ledesma, calciatore spagnolo classe 1987 nato a Tenerife e conosciuto da tutti come Pedro o Pedrito. L’attaccante spagnolo ha lasciato il club giallorosso, esubero poco utile per Mourinho, e si è accasato in biancoceleste, portando con sé la sua storia fatta di diverse donne e un gesto di grande ‘generosità’.

Partiamo proprio da questo e ricordiamo un piccolo episodio della sua storia. Avvicinatosi al calcio fin da piccolo, Pedrito ha mostrato subito un grande talento. Cresciuto nel Club Deportivo San Isidro, una squadra in grandissima difficoltà economica, è così diventato il vero e proprio salvatore per la società: con la sua cessione al Chelsea da parte del Barcellona, qualche anno fa, una cospicua percentuale (420mila euro) passò proprio alla squadra di Tenerife, di fatto salvata dalla bancarotta.

Inarrestabile sul terreno di gioco, nella vita privata si è rivelato più o meno tranquillo. Ha avuto una relazione stabile durata 10 anni con Carolina Martin. I due si sono sposati nel 2015, mettendo al mondo anche tre figli: Bryan, Kyle e Marc. Nel 2017 la loro storia è però naufragata, forse per un tradimento. Il calciatore è stato infatti sorpreso dai tabloid inglesi in compagnia di una certa Patricia Magana, la sua nuova fiamma. Inevitabile la rottura con la moglie, diventata in pochissimo tempo ex.

Chi è l’attuale compagna di Pedro, dopo la separazione dalla moglie

Sulla fine del suo matrimonio l’attaccante spagnolo ha mantenuto, giustamente, un certo riserbo. Non si sa effettivamente se la colpa sia stata sua e del suo presunto tradimento o se le cose siano andate così male a causa di lei. Considerando che a cancellare ogni segno della sua ex dai social è stato proprio Pedrito il dubbio è lecito.

Fatto sta che, quella che poteva sembrare agli occhi dei tabloid una scappatella, si è rivelata una storia seria. Patricia, classe 1992, è infatti diventata la nuova compagna del calciatore. Ex hostess con un passato anche in un ristorante a Londra, ha saputo conquistare il cuore dell’attaccante spagnolo. I due si sono mostrati per la prima volta come coppia alle nozze di Cesc Fabregas, grande amico di Pedrito. Sembra che lei lo abbia seguito anche a Roma, e adesso lo sosterrà anche nella sua nuova avventura biancoceleste.