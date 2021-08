In arrivo una serie su Massimo Moratti: nel cast nomi illustri e qualche sorpresa

Massimo Moratti sarà protagonista di una docu-serie dedicata alla sua carriera vincente da presidente dell’Inter: dove, quando e dettagli sul cast.

Massimo Moratti è stato il miglior presidente della storia dell’Inter? Forse sì. Di certo, il più amato. L’imprenditore che è riuscito a realizzare il sogno di ogni tifoso nerazzurro, vincere il Triplete, sarà omaggiato a breve da una nuova serie dedicata alla usa carriera da presidente. Una serie su Moratti per raccontare la storia di un’Inter folle ma impossibile da odiare.

Dove sarà trasmessa questa nuova docu-serie calcistica. Su DAZN, e sarà la prima produzione originale tutta italiana della piattaforma di streaming sportivo, che punta ancora una volta su nuovi format per cercare di entrare nel cuore dei tifosi. E lo fa partendo da un personaggio simbolo, iconico del nostro calcio negli ultimi 30 anni.

La serie su Moratti s’intitola Simpatico e permetterà di entrare a 360° nella storia di Massimo, figlio del grande Angelo Moratti, il presidente della Grande Inter. Un imprenditore che ha vissuto con il sogno di far rinascere la Grande Inter e che alla fine ce l’ha fatta, dopo 15 anni di successi alternati a qualche delusione tanto dolorosa quanto romantica. Un sogno e una storia raccontati nella serie grazie al contributo di amici, ex calciatori e anche qualche acerrimo avversario.

Moratti, una serie su DAZN: quando esce e chi ci sarà nel cast

La trama della serie su Moratti su DAZN è semplice. Verrà ripercorso l’intero viaggio di Massimo Moratti come presidente dell’Inter, passando per lo storico ‘5 maggio’, per i tanti campioni portati a San Siro proprio dal presidentissimo e arrivando al trionfo più importante della storia dell’Inter: il Triplete con José Mourinho in panchina.

La serie sarà visibile sulla piattaforma streaming a partire dal 20 agosto e sarà suddivisa in tre episodi da 30 minuti l’uno. Degno di nota il cast dei partecipanti a questo vero e proprio tributo alla figura di un presidente gentiluomo. Le immagini di repertorio saranno commentate infatti da grandi ex interisti, come Ronaldo, Mancini, Stankovic, lo stesso Special One. Ma anche da ex calciatori che con l’Inter hanno avuto una forte rivalità, come David Trezeguet, oltre che alle voci che hanno raccontato le gesta di quella squadra, come quella di Pierluigi Pardo.

Insomma, la serie sarà un’occasione unica per tutti i tifosi nerazzurri di rivere alcune delle emozioni più forte mai provate nella loro storia calcistica. Un’occasione per ritornare a sentire il profumo di un’epoca che, con tutta probabilità, non potrà tornare mai più