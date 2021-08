Matri compie 37 anni: gli auguri speciali di Federica Nargi – FOTO

Federica Nargi ha scelto Instagram per fare degli auguri speciali ad Alessandro Matri: i tifosi apprezzano.

Buon compleanno Alessandro Matri! L’ex calciatore ha compiuto il 20 agosto 37 anni, e ha festeggiato come meglio non avrebbe potuto: con la sua splendida Federica Nargi e le sue adorabili figlie.

Un compleanno in famiglia è proprio quello che tutti sognano, specialmente se accompagnato da un regalo molto speciale. Federica Nargi ha voluto fare a Matri un pensiero davvero unico, con una doppia dedica sui social e una carrellata di fotografie che hanno colpito nel cuore sia l’ex bomber che tutti i fan della showgirl.

“Il nostro posto preferito nel mondo? Accanto a te“, scrive Federica, accompagnando il messaggio con un cuore e parlando a nome anche delle figlie: “Tanti auguri papà ‘perfetto’, ti amiamo tanto“. Parole che sciolgono il cuore dei fan di una delle coppie più solide del nostro mondo dello spettacolo.

Federica Nargi: per Matri un regalo molto speciale

La splendida modella, 31 anni, è stata una delle wag più chiacchierate e ammirate in Italia negli ultimi anni. Originaria di Roma (ma di famiglia campana), cresciuta non in uno dei quartieri più semplici della Capitale, ha saputo conquistare con il suo fascino, ma anche con il suo carattere solare e la sua grande personalità, il cuore di Alessandro Matri. Dal 2009 ormai fanno coppia fissa, e hanno anche due splendide bimbe: Sofia, nata nel 2016, e Beatrice, nata nel 2019.

Proprio con loro Matri sta trascorrendo questi ultimi giorni di vacanza, e con loro ha festeggiato il suo 37esimo compleanno, uno dei primi nella sua nuova veste di dirigente sportivo, e non più di calciatore. Per l’occasione, Federica ha voluto riempirlo di regali, alcuni molto speciali, come questo post su Instagram che ha conquistato i tifosi.

“Che meraviglia che siete“, “Dolcissime“, “Tanti auguri di buon compleanno“. Le foto pubblicate dall’ex velina sono state inondate da messaggi dedicati all’intera famiglia Matri-Nargi, non solo all’attaccante. Ma i complimenti più hot sono ovviamente rivolti a Federica, da sempre nel cuore di moltissimi tifosi: “La più bella della galassia“, “Matri uomo più invidiato d’Italia“, “Senza parole“, “Una dea“. Insomma, ancora una volta Federica Nargi ha fatto centro. Nel cuore di Matri, certamente, ma anche in quello di migliaia e migliaia di uomini italiani che non smettono mai di seguirla con affetto.