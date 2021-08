Diletta Leotta, la festa continua sui social: il vestito è cortissimo – FOTO

Diletta Leotta incanta i fan con altri scatti della festa di compleanno: il vestito fa impazzire i suoi seguaci di Instagram.

La festa non è finita. Diletta Leotta ha compiuto 30 anni tondi tondi solo qualche giorno fa, ma quest’oggi ha voluto condividere gli attimi e i momenti più belli del suo compleanno. Un party che è ha suscitato più di qualche polemica per alcune figure femminili con il copricapo a forma di lampadario. Una strana scelta stilistica criticata da tantissimi utenti, ma che non hanno frenato affatto la voglia di festeggiare della bella conduttrice di DAZN.

La presentatrice siciliana è pronta ad inaugurare la nuova stagione calcistica e dopo il meritato relax comincerà ad intervistare sui campi i protagonisti della Serie A. Tuttavia, Diletta ha voluto condividere per l’ultima volta alcuni scatti della festa. E su Instagram i suoi follower si sono scatenati.

Diletta Leotta, lo shooting della festa: fan in estasi – FOTO

Affascinante come poche, Diletta Leotta non ha disatteso le aspettative per il suo compleanno. La bellissima conduttrice siciliana ha messo in mostra il suo fisico e le sue dolci forme, esaltate da un abito cortissimo e luccicante. Dopo aver condiviso storie e post su Instagram, quest’oggi ha voluto postare una carrellata di momenti felici e sorridenti della serata.

Il nuovo volto del pallone ha commentato nella descrizione delle immagini: “Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi“. Una frase ad effetto per rendere ancor più memorabile il party con gli amici. In pochi attimi, i follower si sono scatenati e hanno interagito con la conduttrice di DAZN, commentando la sua splendida forma fisica.