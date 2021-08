“Era meglio Belotti”: Inter, i tifosi bocciano il nuovo attaccante

L’Inter è sempre più vicina al nuovo colpo in attacco dopo la cessione dolorosa di Lukaku: i tifosi però non sono convinti.

C’è ancora diffidenza tra i tifosi dell’Inter. Dopo la partenza di Conte e le cessioni dolorosissime di Hakimi e Lukaku, molti sostenitori nerazzurri non riescono a guardare al futuro con ottimismo e ogni mossa della società viene vista con sospetto. Secondo le ultime voci di mercato, l’ultima idea per l’attacco sarebbe Marcus Thuram, figlio del grande Liliam, ex difensore di Juventus e Parma.

Attaccante giovane (classe 1997), e dalle grandi potenzialità, pur avendo finora giocato prevalentemente sulla fascia e senza mostrare un grande fiuto per il gol, sarebbe stato scelto come possibile sostituto di Lukaku in aggiunta a Edin Dzeko, già arrivato alla corte di Inzaghi.

Un acquisto importante, da oltre 20 milioni di euro, ma che non sembra scaldare i tifosi nerazzurri. Sui social il malcontento è anche evidente. E non per le dichiarazioni di Thuram di qualche tempo fa (alla Gazzetta aveva ammesso di essere stato da ragazzo tifoso del Milan), quanto per le sue caratteristiche tecniche, che evidentemente non convincono, o lo fanno meno di altri potenziali nuovo attaccanti.

Thuram all’Inter? Tifosi perplessi

Il pensiero nerazzurro dominante sui social alla notizia del possibile arrivo di Thuram è che forse, con qualche milioncino in più, era meglio puntare sull’usato sicuro. Ad esempio sul Gallo Andrea Belotti, alle prese con un rinnovo complicato a Torino e apparentemente desideroso di vivere un’esperienza in una grande squadra.

“Thuram non conosce né ruolo né campionato“, è la lamentela più diffusa tra i tifosi del Biscione. Sulle qualità del calciatore e del ragazzo, infatti, in pochissimi sembrano avere dubbi. Ciò che lascia perplessi è la possibilità di sostituire una prima punta con un attaccante che lì non ha mai giocato. Vero che c’è Dzeko come possibile titolare, e che Lautaro può giocare tranquillamente come vertice alto in attacco, in attesa del possibile ritorno di Sanchez. Ma a molti sembra comunque un azzardo per la squadra campione d’Italia.

Fortunatamente, esistono anche voci fuori dal coro di sostenitori che provano invece a dare coraggio alla squadra e fiducia alla società. “Thuram mi piace perché salta l’uomo facilmente“, scrive qualcuno, “Giovane ma non acerbo, duttile e rivendibile“, promuove qualcun altro. Ma il paragone con Lukaku fa male a tutti, e c’è anche chi sentenzia: “Dopo aver letto che Thuram è un Lukaku più tecnico e più giovane direi che per oggi posso anche chiudere qua“. Insomma, l’avventura di Thuram all’Inter non parte nel migliore dei modi. Starà lui provare a zittire gli scettici.