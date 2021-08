“Vi svelo cosa mi rende più felice”: la confessione di Giorgia Rossi

Giorgia Rossi si lascia andare all’entusiasmo: la giornalista di DAZN confessa cosa la rende più felice nella vita.

La Serie A riparte e lo fa da DAZN e dalla sua nuovissima squadra. Un team che vede tra le sue punte di diamante anche Giorgia Rossi. La biondissima ex giornalista di Mediaset è pronta a fare il proprio debutto sulla piattaforma streaming che ha acquisito i diritti per la massima serie di calcio in Italia, e dopo essersi goduta le vacanze è pronta a raccontarci da vicino la nuova stagione.

L’euforia è tanta per questo nuovo campionato, iniziato il 21 agosto con ben quattro anticipi e già molte vittore importanti: i campioni in carica dell’Inter hanno fatto un sol boccone del Genoa, la nuova Lazio di Sarri si è imposta in trasferta a Empoli, mentre Sassuolo e Atalanta sono state corsare a Verona e Torino.

Nella Serie A delle prime volte, anche Giorgia Rossi si prepara dunque al suo grande debutto per una nuova sfida professionale che la fa essere più entusiasta che mai. Come d’altronde entusiasti sono i suoi fan, che da anni la seguono sui social e da adesso anche nel pre e nel post partita. Per l’occasione, a loro la giornalista ha voluto svelare un suo piccolo grande segreto: ecco cosa la rende più felice…

Giorgia Rossi: il post per il debutto su DAZN

Per la prima di questa stagione Giorgia Rossi è stata scelta per il racconto di Udinese-Juventus, quello del ritorno di Max Allegri ufficialmente sulla panchina bianconera. Una grande responsabilità che la giornalista avrà l’onore di portare a casa con la solita professionalità.

“Dopo mesi così difficili non vi nascondo che questa prima trasferta ha un sapore speciale“, ha confessato la giornalista sui social nell’immediata vigilia del suo debutto. Dover affrontare un nuovo campionato, nuovi colleghi, nuovi giocatori, è al contempo esaltante e preoccupante.

Ma c’è una cosa che le dà più carica che mai: poter finalmente riabbracciare i tifosi. Ammette infatti la biondissima giornalista: “Quello che mi renderà più felice sarà vedere i volti di voi tifosi allo stadio, guardarvi da vicino mentre esultate per un gol o vi disperate per un errore“. Tutte quelle emozioni che per oltre un anno ci sono state tolte, e che adesso sono pronte a tornare per regalarci l’adrenalina perduta.