Messi, Inter nel destino: dal 2023 cambia tutto

Leo Messi non resterà al PSG oltre il 2023, dall’Inghilterra sono sicuri: nel suo destino c’è l’Inter.

Leo Messi, nuovo trasferimento in vista. Nemmeno il tempo di approdare al Paris Saint Germain e di fare il proprio debutto con la maglia del club francese, che già c’è chi lo vorrebbe pronto a programmare il suo futuro. Un futuro che sarà lontano dalla Ligue 1, e ovviamente anche dal Barcellona. Dall’Inghilterra sono sicuri: la Pulce giocherà nell’Inter… ma non in quella di Milano.

Facciamo un passo indietro. L’estate 2021 sarà ricordata nel mondo del calcio soprattutto per un trasferimento, il più clamoroso di tutti. Quello che ha portato Leo Messi, il più grande calciatore del Ventunesimo secolo, a lasciare il suo storico club, il Barcellona, per approdare alla corte degli emiri del PSG, stella tra le stelle in una squadra che colleziona campioni come figurine: con lui ci sono Neymar, Mbappé, Di Maria, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Verratti e tanti altri ancora.

Ma la sua avventura in quel di Parigi non dovrebbe andare oltre i due anni di contratto previsti. Nel 2023, sia che sia riuscito nell’obiettivo di portare la Champions in Francia, sia che lo abbia mancato, Leo andrà via per vivere una nuova avventura, forse l’ultima della sua carriera. E in questo c’è lo zampino di un suo vecchio amico…

Leo Messi all’Inter Miami per merito di Beckham?

Il futuro di Leo Messi sarà a casa di David Beckham. Tra i tanti che desiderano ancora ammirare su un campo di calcio il campione argentino c’è anche il calciatore inglese, suo vecchio amico.

Secondo quanto riferito dal Sunday Mirror l’ex centrocampista di Manchester e Milan, attuale proprietario dell’Inter Miami, al momento la più ricca e importante squadra della Florida e uno dei principali porti sicuri per i campioni in fuga dall’Europa e desiderosi di andare in MLS, avrebbe già assicurato a Messi un posto nella sua squadra.

I due si sarebbero incontrati quest’estate, durante le vacanze del fenomeno argentino proprio a Miami. Il calciatore avrebbe visitato la città per acquistare un mega attico di lusso, una delle sue tante case spettacolari in giro per il mondo. E nell’occasione avrebbe anche avuto modo di parlare di futuro con Beckham, di fatto strappando un mezzo accordo. Solo una voce estiva o una realtà pronta a delinearsi nei prossimi anni? Al 2023 manca ancora molto. Ne sapremo di più tra un paio d’estati.