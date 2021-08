Il segreto di Manuel Lazzari? Il suo amore per Diletta

Manuel Lazzari corre veloce sulla fascia della Lazio: il suo segreto è l’amore per Diletta… non Leotta, ma la fidanzata.

Da Inzaghi a Sarri, nulla sembrerebbe essere cambiato per Manuel Lazzari, se non il ruolo. L’esterno biancoceleste continua a essere uno dei perni della squadra capitolina, mostrando uno stato di forma e un equilibrio psicofisico invidiabile. Come fa? Il suo segreto è la passione per Diletta. E no, non stiamo parlando di Leotta, ma della sua fidanzata: la meravigliosa Diletta Daolio.

I due sono legati da moltissimo tempo. Si sono conosciuti e innamorati nel 2014, e da allora non hanno più smesso di stare insieme. Galeotto fu un loro incontro in un locale di Ferrara, una domenica sera. Ricordiamo infatti che Manuel prima di trasferirsi a Roma ha giocato per ben sei stagioni alla SPAL, storica società della città estense.

“Confesso che mi è piaciuto subito, ma prima di cedere mi son fatta un po’ corteggiare…“, ha raccontato Diletta qualche tempo fa in un’intervista ai microfoni di TuttoLegaPro. Nell’occasione aveva anche confermato di essere disponibile a seguirlo ovunque. D’altronde, se accetti di stare con una persona che fa questo tipo di lavoro, non puoi pretendere di tenerlo fermo per tutta la vita in un solo posto.

Chi è Diletta Daolio, la fidanzata di Lazzari

Bionda, slanciata, senza difetti, Lady Lazzari ha fin da subito conquistato anche il cuore dei tifosi biancocelesti. Di lei non si conoscono comuque troppi dettagli. Non sembrerebbe avere a che fare con il mondo dello spettacolo, per quanto riguarda il lavoro. Quel che è certo è che è in dolce attesa e a breve darà Lazzari il suo primo figlio.

Per il resto, attraverso il suo account Instagram si riesce a capire che, pur amando Ferrara, si è ambientata molto bene a Roma. D’altronde, la bella Diletta ama viaggiare in compagnia del suo Manuel, e insieme hanno girato diverse città iin tutto il mondo, sempre pronti a fare la valigia senza fermarsi mai.

Un’altra delle grandi passioni che condividono è quella per gli animali. Hanno un cagnolino, un simpaticissimo barboncino protagonista di tantissimi dei loro scatti sui social. E chissà che in futuro non possa aggiungersi alla famiglia, oltre al bambino in arrivo, anche qualche altro cucciolo a quattro zampe.