Ines Trocchia senza veli: la top model mostra tutto ai suoi follower – FOTO

Ines Trocchia si supera con uno scatto pubblicato su una rivista: fan in delirio sui social, l’immagine è da non credere.

La modella campana è nota sui social per le sue foto artistiche e senza filtri. Solo di recente ha postato un video in cui si mostrava in topless e dondolava dolcemente sull’amaca. Ines Trocchia è diventata una top model di fama internazionale, grazie alle sue collaborazioni su diversi magazine pubblicati in tutto il mondo.

Prima di intraprendere questa strada, però, la bellissima indossatrice di Nola ha cominciato a farsi notare per trasmissioni sportive in chiaro, facendo impazzire migliaia di tifosi e ha conquistato una platea maggiore grazie alla tv. Ma Ines è riesce sempre a far parlare di sé, soprattutto quest’estate.

Ines Trocchia, che spettacolo senza abiti – FOTO

Sono diverse le foto pazzesche di questa stagione estiva postate dalla modella italiana. La maggior parte di queste mostrano tutte le perfezioni del corpo di Ines Trocchia che solo di recente ha condiviso uno scatto senza veli ai suoi social. La foto è stata pubblicata sulla rivista Magnifik e ha incantato tutti i fan.

C’è chi non resiste alla tentazione di commentare la foto e ironizza sul nome del magazine: “La scritta magnifik è apparsa nello stesso momento che è stata scattata la foto“, scrive qualcuno sul post di Instagram. In poche ore, Ines raggiunge grandissimi numeri per un’immagine pura di sé stessa, dove esalta tutta la bellezza del suo fisico.