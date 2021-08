Roma, tifosi impazziti per Matias Vina… e per la sua fidanzata – FOTO

Matias Vina, il terzino vice Spinazzola, ha già conquistato i tifosi sul campo e fuori: chi è la sua fidanzata.

Tutti pazzi per Matias Vina a Roma. La sponda giallorossa della Capitale ha già adottato il giovane terzino sinistro uruguaiano, classe 1997, che è arrivato per ricoprire il ruolo di vice Spinazzola, e quindi di titolare della fascia in attesa del suo recupero. Una sola partita ufficiale, l’andata del playoff di Conference League con il Trabzonspor, è bastata per far capire ai tifosi giallorossi di che pasta è fatto l’ex Nacional.

“Ottima prima“, “Un treno“, “Craque“. Sono solo alcuni dei commenti che hanno accompagnato la prima prova di Vina ufficiale con la maglia giallorossa. Nonostante ci sia ancora molto da lavorare nel cantiere aperto di Mourinho, il terzino prelevato dal Palmeiras è parso una delle note più liete della serata.

E d’altronde, già dal suo arrivo in pochi avevano manifestato scetticismo. Sarà l’effetto dello Special One, ma quasi tutti si sono fidati fin da subito di questo giovane talento proveniente da un’altro calcio. Forse, anche per merito del suo segreto: una splendida fidanzata che è già entrata nel cuore di tutti i supporter giallorossi.

Chi è la fidanzata di Matias Vina

Se per quanto riguarda le caratteristiche tecniche Matias Vina lascia parlare il campo, la sua vita privata è affidata invece al mondo dei social. Non che sia un Instagram addicted, ma dal suo profilo è possibile scoprire qualcosa in più sulle sue passioni. In primis sulla splendida fidanzata, la ventiduenne Florencia Velasco.

Di lei non sappiamo in realtà molto, se non che è bionda, ha un fisico strabiliante (di professione è una nutrizionista) e una grande passione per i cani. Con Matias condivide infatti uno splendido bulldog francese, che ha anche un suo account personale su Instagram. Per trovarlo basta scrivere il suo nome, Gino Vina Velasco.

Innamoratissimi e molto molto affiatati, Matias e la bella compagna amano viaggiare e girare il mondo. Nonostante la giovane età hanno già potuto toccare moltissime mete turistiche ambite dai più, ma si sono anche tolti la soddisfazione di qualche viaggio esotico meno scontato, da soli, in compagnia di amici o anche di familiari. E adesso con la loro vita in Italia non potranno che aumentare la collezione di viaggi, dal momento che il nostro paese offre dal punto di vista turistico solo l’imbarazzo della scelta.