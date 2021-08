Agustina Gandolfo super: lady Lautaro incanta tutti sui social

La compagna di Lautaro Martinez incanta tutti i suoi follower, scopriamo insieme le nuove foto di Agustina Gandolfo.



Un inizio di Serie A ottimo per l’Inter che si è imposta per 4 a 0 sul Genoa anche senza il bomber argentino Lautaro Martinez; che per via della squalifica è stato costretto a rimandare ancora di un po’ il suo avvio di stagione. L’attaccante argentino è considerato una pedina fondamentale nell’Inter di adesso, soprattutto dopo la cessione di Lukaku. Il toro infatti ha deciso di rimanere a Milano e prendersi carico l’attacco della rosa guidata da Simone Inzaghi.

Nella vita privata l’attaccante nerazzurro è supportato dalla sua bella compagna Agustina Gandolfo, che dopo essersi messa con Lautaro Martinez è diventata una tifosa sfegatata proprio dell’Inter. La coppia è fidanzata dal 2018 e il primo febbraio di quest’anno hanno avuto la loro prima figlia, che hanno chiamato Nina.

Agustina Gandolfo e i suoi nuovi post

Agustina Gandolfo è una modella e influencer argentina, il sul suo profilo Instagram conta ben 847mila follower e i suoi post sono super seguiti. Ma cosa posta ultimamente lady Lautaro? Gli ultimi scatti nel profilo della ragazza sono quasi tutti incentrati sulla famiglia, infatti la protagonista principale dei ultimi post della modella argentina è proprio la piccola Nina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Joaquin Correa, dal soprannome ai tatuaggi bizzarri: le curiosità sul Tucu

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zoe Cristofoli in bikini, la confessione stupisce i fan: “Quanto è bella?”

Non mancano poi le foto con il compagno attaccante dell’Inter e infine le foto dove sono raffigurati tutti e tre i membri della famiglia. Questi post sono particolarmente apprezzati dai sui fan che glielo fanno capire mettendogli “un cuore”. I suoi ultimi post infatti hanno raggiunto quasi tutti i 100mila “Mi piace” e se non ci sono arrivati poco ci manca. Insomma Lady Lautaro è amata tanto quanto il suo compagno e ha il supporto di tutti i suoi fan che aspettano impazienti nuove stories e post per rimanere sempre aggiornati.