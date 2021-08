Del Piero e la passione per le auto: un modello storico nel suo garage

La grande passione di Alessandro Del Piero per le auto, scopriamo un po’ di più sui bolidi dell’ex attaccante della Juve.

Alessandro Del Piero è considerato uno dei più forti giocatori italiani di tutti i tempi. Nasce a Conegliano il 9 novembre 1974, inizia la sua carriera calcistica nel San Vendemmiano, per poi approdare alle giovanili del Padova ed infine in quelle della Juventus. Gioca la sua prima partita nel calcio professionistico con il Padova nella stagione 1991-1992. Nel 93 passa alla Juventus dove giocherà la maggior parte della sua carriera. Del Piero è stato anche inserito da Pelè nella lista FIFA 100 che raccoglie i 125 nomi dei giocatori viventi più forti. Nel 2005 sposa Sonia Amoruso, la famiglia inseguito si allarga con l’arrivo dei loro tre figli.

Una grande passione del campione del mondo 2006, è quella che riguarda le auto, scopriamo qualcosa in più sul garage dell’ex bianconero.

Alessandro Del Piero e le sue auto

L’ex capitano della Juve, durante la sua permanenza da giocatore ha sfoggiato innumerevoli macchine, tra le più iconiche si ricordano un modello Hammer, una Infinti e una splendida 500. Al momento non si conosce bene la collezione privata del campione italiano, possiamo comunque affermare con una certa sicurezza che è entrato in possesso di almeno tre Porsche: La Porsche 911 Carrera, la Cayenne e la Porsche 718 Boxster. Di questi tre bolidi molto probabilmente non ne è più in possesso, infatti queste tre auto facevano parte di un progetto in cui Del Piero ha collaborato con la casa automobilistica tedesca, il Porsche Drive.

La macchina d’epoca

L’ex attaccante italiano avrebbe nel suo garage una macchina d’epoca, si tratta di una Lancia Delta hf integrale. Quest’auto fu proprio la prima vettura che si comprò con lo stipendio della Juventus, l’ex numero 10 bianconero ha poi detto quanto ha amato questo modello e che desiderava questa macchina fin da bambino.