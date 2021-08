Alice Campello e Wanda Nara juventine? Tifosi bianconeri attenti ai dettagli

Alice Campello e Wanda Nara mai state così simili: il dettaglio non sfugge ai tifosi della Juventus, che ora sognano in grande.

La Juventus ha debuttato in campionato contro l’Udinese, steccando alla prima giornata. Solo un pareggio per la Vecchia Signora, con Cristiano Ronaldo lasciato in panchina per buona parte di gara. Il portoghese non dovrebbe lasciare la squadra entro questa fase finale di calciomercato, ma i tifosi sospettano un addio improvviso. E allo stesso tempo, nei pressi di Como, Wanda Nara fa impazzire i tifosi della Juve con un indizio che sembra non lasciare dubbi.

La partenza di CR7 potrebbe liberare il tassello per arrivare a Mauro Icardi, attaccante del PSG e soprattutto marito della sudamericana che in questo momento sta facendo letteralmente infiammare i supporter bianconeri. Ma lei non è l’unica ad aver lanciato questa moda “zebrata”.

Alice Campello e Wanda Nara

Dallo stadio Friuli dell’Udinese, Alice Campello ha condiviso il suo nuovo abito bianconero, tutto per omaggiare la Juventus ed il suo compagno Alvaro Morata. Il vestito zebrato ha catturato l’attenzione di tutti i supporter del club torinese, anche se poi in fin dei conti non ha portato molta fortuna.

Poche ore dopo la pubblicazione del post di Alice, spunta la foto di Wanda Nara con un lungo abito completamente bianco e nero. Due personalità così diverse, mai state così simili. La donna argentina ha letteralmente folgorato i suoi follower, catturando l’attenzione anche di qualche tifoso della Juve che ha chiesto esplicitamente: “Ti sei vestita da Zebra… vuoi dirci qualcosa?”

E allora, solo quest’ultima settimana potrà dire se Alice Campello e Wanda Nara saranno le nuove wags bianconere e potranno godersi lo spettacolo allo Stadium assieme, con i propri compagni in campo. Il futuro di Icardi potrebbe cambiare da un momento all’altro.