Milan su Sarabia: il calciatore dalle strane passioni che ama la bella “Mora”

Il Milan non si ferma più e dopo Pellegri punta Pablo Sarabia: l’attaccante ha tante passioni particolari e una splendida “Mora” al fianco.

Riserva di lusso o stella mai esplosa? Pablo Sarabia è un calciatore che divide. Grandi potenzialità, dribbling, fiuto del gol. Qualità tangibili, che lo hanno portato in giro fra tanti top club. Dal Real Madrid al Psg, senza mai però riuscire ad imporsi. E neanche a ritagliarsi un ruolo da titolare fisso. In mezzo Siviglia e Getafe, poi il trasferimento a Parigi. Nella squadra delle stelle. Forse troppe per lasciare spazio ad un calciatore che ha un solo difetto: la mancanza di continuità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pablo Sarabia (@pablosarabia92)

A 29 anni potrebbe arrivare l’ultima occasione interessante per lasciare la Francia e cercare una piazza in grado di garantirgli spazio. Potrebbe provarci il Milan, che secondo gli ultimi rumors di mercato sarebbe pronto a chiedere un prestito per portarlo in Serie A. Lui attende, e si gode le sue passioni e una splendida donna che è al suo fianco.

Milan, Sarabia può arrivare in prestito: chi è il calciatore atipico dalle tante passioni

Pablo Sarabia potrebbe essere una soluzione interessante per Pioli. Il tecnico rossonero cerca calciatori di qualità sulla trequarti dopo l’addio di Calhanoglu, e avrebbe messo gli occhi sullo spagnolo, in esubero al Psg. Lui attende, godendosi le sue passioni. Ama il mare, e condivide sui social tantissime foto che lo ritraggono in relax sulle migliori spiagge del mondo. Con lui c’è sempre la splendida Carmen Mora, e i due non nascondono una passione che dura da tempo ed è alimentata da diverse foto con messaggi d’amore reciproci.

Leggi anche: Ibrahimovic, si allungano i tempi: la nuova data – FOTO

Sarabia però è un calciatore atipico. Ama i libri, i videogiochi, tanto da partecipare alle expo e da mostrarsi con tablet e joypad in mano. Adora viaggiare, non solo al mare, ma anche per le più belle capitali europee. E a San Siro c’è già stato da tifoso, così come si evince in una foto del 2016. Potrebbe tornarci per infiammare i tifosi rossoneri. La trattativa è infatti aperta, e nelle prossime ore il Milan proverà a strappare il prestito al Psg.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pablo Sarabia (@pablosarabia92)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pablo Sarabia (@pablosarabia92)