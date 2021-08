Alcol, party e il sogno impossibile: Junior Messias “prima” del Milan

Chi è Junior Messias, l’ex fattorino che ha fatto impazzire il Milan e che potrebbe coronare il suo grande sogno dopo una lunga gavetta dall’UISP alla Serie A.

Il calciomercato dei rossoneri può regalare ancora diverse emozioni in questa fase finale. Dopo Pietro Pellegri, il Milan avrebbe messo gli occhi anche su Junior Messias, attaccante del Crotone che ha ben disputato la scorsa stagione, pur non riuscendo a centrare la salvezza con i calabresi.

Con la maglia dei rossoblu ha siglato 9 reti in Serie A, ma ciò che ha colpito tutti è la sua rapidità e agilità. Le qualità tecniche del classe 1991 non si discutono. Non si tratta di un giocatore giovane e forse non ha grandi esperienze alle spalle. Ma la gavetta per arrivare al calcio che conta è una storia fantastica da raccontare.

Junior Messias, gavetta e promozioni: il fattorino ora sogna il Milan

Junior nasce in Brasile a Belo Horizonte. Inizia a giocare a calcio nel Cruzeiro, tra il 2008 ed il 2011. Ma proprio qui, nella sua terra, vive un periodo oscuro della sua vita: “Per anni uscivo, bevevo e mi perdevo. Mi ha salvato Dio – ha dichiarato in un’intervista a Cronache di Spogliatoio – Dopo il matrimonio di mio fratello ero tutto sbronzo e ho avuto un colpo di sonno mentre guidavo: sono finito a terra nel fango. E’ stato il Signore a prendersi cura di me“. Così, Messias ha capito che non poteva più continuare quella vita frenetica e doveva fare qualcosa.

Successivamente raggiunge l’Italia, dove già viveva suo fratello e per quattro anni lavora come fattorino di prodotti elettrodomestici. Così inizia a guadagnarsi da vivere, senza però abbandonare il suo sogno di giocare a calcio. Certo, mai si sarebbe aspettato di diventare professionista, ma Junior Messias ama il pallone e continua a giocare in Italia nei tornei UISP di Torino. Qui viene notato dal Casale che gli propone un contratto e lo porta in Eccellenza nel 2015. Risultato? 21 gol in 32 presenze. Comincia la cavalcata del Messias arrivato dal Brasile.

Dopo il Casale in Eccellenza arrivano le esperienze in Serie D con Chieri e Gozzano, con il quale raggiunge anche la promozione in Serie C. Nel 2019-20 si trasferisce a Crotone nel campionato cadetto, dove raggiunge ancora una promozione e sale in Serie A. Una gavetta degna di nota che ora potrebbe culminare con il trasferimento in uno dei club più gloriosi d’Italia. Per Messias il Milan sarebbe il coronamento di un sogno. E pensare che tutto è partito dai tornei amatoriali