Ibrahimovic, si allungano i tempi: la nuova data – FOTO

Brutte notizie per la produzione del film: la biografia di Zlatan Ibrahimovic è stata posticipata. Ecco i motivi della scelta.

Rimandato l’esordio di Zlatan Ibrahimovic, che sarà assente questa sera nella prima del Milan in campionato. Ci sarà da attendere per vedere lo svedese in campo, e intanto Pioli si gode Giroud e si cautela con Pellegri, che darà centimetri al reparto offensivo rossonero. Ibra è ancora alle prese con l’infortunio, e il rientro potrebbe concretizzarsi per la ripresa dopo la sosta delle nazionali. Ancora problemi quindi per il centravanti, che intanto è costretto a fare i conti anche con la produzione del suo film. La biografia “I’m Zlatan”, attesissima dagli appassionati di calcio, non sarà nei cinema il 10 settembre come annunciato ormai da tempo. I motivi li ha svelati proprio lo svedese, con un post social.

Ibrahimovic, “I’m Zlatan”, slitta al 2022: il messaggio dell’attaccante

Ci sarà quindi da attendere. Non solo per vedere Ibrahimovic in campo, ma anche per conoscere i segreti svelati nella sua biografia. Niente uscita al cinema a settembre. Gli appassionati dovranno attendere il 14 gennaio, e a svelare i motivi della scelta è stato proprio l’attaccante di Stefano Pioli. “Purtroppo dobbiamo annunciare che a causa della pandemia – scrive lo svedese – la prima di I’m Zlatan slitta al 14 gennaio”.

Leggi anche: Calciomercato, Milan sulla stella del City: Mendes dirige la trattativa

Poi prosegue: “Le restrizioni e la situazione non saranno rimosse a breve, pertanto è impossibile raggiungere un vasto pubblico”. Una scelta commerciale per un film che crea molta attesa, e che ne genera ancora dopo lo slittamento. Saranno infatti svelati aneddoti mai raccontati sull’infanzia del calciatore, sul giovane poi diventato uomo e campione anche fuori dal campo. Ci sarà quindi da attendere. Con la speranza che Zlatan Ibrahimovic possa colmare in campo con le giocate i 5 mesi di slittamento per l’uscita della pellicola.