Napoli, quante giornate rischia Osimhen? Il precedente che lascia sperare

Victor Osimhen è stato espulso contro il Venezia e rischia di saltare la Juventus: quante giornate di squalifica può prendere?

Inizia con il giallo. Anzi, con il rosso. La nuova stagione di Victor Osimhen in Italia non è partita con il piede migliore. L’attaccante nigeriano classe 1998 all’esordio davanti al pubblico del Diego Armando Maradona contro il Venezia è stato espulso dopo 23 minuti per una manata sul volto di un avversario. Un rosso diretto pesantissimo, che potrebbe costargli la Juventus.

La sua situazione è molto delicata e dipenderà molto da cosa avrà scritto l’arbitro Aureliano sul proprio referto. Sul fatto che l’espulsione ci sia, o meglio, che possa essere giusta da regolamento, ci sono pochi dubbi: quando un calciatore colpisce un avversario è quasi sempre rosso. La discriminante sta nella condotta violenta: dovesse esserci, la squalifica potrebbe essere lunga.

Leggi anche -> Cavani squalificato, l’attacco dall’Uruguay: “Mancanza di conoscenza”

Secondo il regolamento, per rosso diretto la squalifica sarebbe di una sola giornata. In questo caso il bomber nigeriano salterebbe la trasferta di Genova con la squadra di Ballardini e rientrerebbe dopo la pausa per giocare contro la Juventus. Ma il rischio che le cose vadano diversamente è concreto: ecco il motivo.

Osimhen salta la Juventus? La squalifica potrebbe essere lunga

Stando a quanto riferito da un noto ex arbitro, Graziano Cesari, ai microfoni di Radio Marte, le immagini mostrerebbero Aureliano motivare la scelta del rosso al capitano Insigne con qeuste parole: “Gli ha dato uno schiaffo“. Dovesse aver scritto questo a referto, la minima sazione dovrebbero essere due giornate (più probabilmente tre), con la conseguenza dello stop anche per la gara tra Napoli e Juventus.

Ci sono però dei precedenti che lasciano ben sperare i tifosi azzurri. Su tutti uno molto recente, relativo allo scorso campionato e riguardante proprio un bomber della Juventus, Alvaro Morata. Nel suo caso dopo un’espulsione venne comminata una squalifica di una sola giornata. E una cosa simile accadde anche con Ciro Immobile dopo un Lazio-Inter.

Potrebbe interessarti -> Lazzari, arriva la squalifica per la bestemmia: una triste storia che si ripete

Ad ogni modo, le altre speranze per il Napoli stanno nel ricorso. Dovesse essere infatti inflitta una squalifica di due giornate, è molto probabile che il club azzurro faccia immediatamente ricorso per cercare di ottenere uno sconto di pena, e ci sono i margini per riuscire a far cancellare almeno una giornata, non avendo l’avversario riportato danni e avendo Osimhen la mano aperta e non il pugno chiuso, che avrebbe invece tolto ogni speranza di vederlo con la Juventus.