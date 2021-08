Icardi fuori dai progetti del Psg: cosa sta accadendo

Un grande inizio e poi la cattiva notizia: Icardi ha problemi e il Psg medita in attesa del rientro di Messi e Neymar.

Mauro Icardi continua ad essere al centro delle voci di mercato. É stato accostato alla Juventus nell’ambito di uno scambio con Ronaldo, non tramontato ma al momento difficile. É stato più volte criticato per i numeri che nella passata stagione non sono stati soddisfacenti, ma lui ha sempre atteso il suo momento, e con Messi e Neymar fuori, ha iniziato la stagione con due gol.

Prestazioni convincenti che sembrano fortificare il rapporto fra Icardi e il Psg, quasi sempre in discussione nonostante la trattativa per portarlo via da Milano. Il calciatore tace, e Wanda Nara continua a lanciare messaggi criptici, fra una foto con la maglia dei parigini e la promessa di tornare in Italia. Intanto però arriva la brutta notizia, che potrebbe cambiare nuovamente il volto di una stagione iniziata bene.

Icardi Psg, brutte notizie: infortunio per l’attaccante. I tempi di recupero

Tre partite per dare il tempo a Messi di recuperare e inserirsi. É quanto è stato concesso a Mauro Icardi da Pochettino, che medita ed ha l’imbarazzo della scelta nel dream team. L’argentino, titolare con il numero 9 sulle spalle nei match che hanno aperto la Ligue One, ha risposto con due reti e uno stato di forma invidiabile. Contro il Brest però è arrivata la doccia fredda. Al minuto numero 86 della gara vinta dalla sua squadra fuori casa con un netto 4-2, l’argentino ha lasciato il campo dolorante e toccandosi la spalla.

Sembrava un ko di lieve entità, e invece la diagnosi ha confermato uno stop non di poco conto. Icardi soffre infatti di una distorsione di secondo grado dell’acromion clavicolare destro, e dovrà fermarsi per circa un mese. Un altro stop quindi, proprio mentre il suo rendimento cresceva e il mercato poteva regalargli nuove scelte. La sua avventura a Parigi continua quindi fra alti e bassi, e Wanda Nara medita. In attesa di capire se gennaio 2022 possa diventare il mese in cui cambiare aria.