Calciomercato Fiorentina, Lirola vola in Francia: le due idee per sostituirlo

Calciomercato Fiorentina: partito Lirola, la Viola accelera per la ricerca di un sostituto. Ecco i due nomi delle ultime ore.

Si sblocca definitivamente la trattativa Lirola. L’indizio l’ha dato questa mattina il giocatore su Twitter. Lo spagnolo aveva trovato da settimane l’accordo con il Marsiglia, ma restavano ancora da definire i dettagli tra le due società.

✈️👀 — Pol Lirola (@lirola_kosok) August 23, 2021

Fra domanda e offerta ballava 1 milione circa, con i francesi che ne avevano messi sul piatto 12, di cui 6.5 subito e 6.5 di bonus, mentre la Fiorentina non sembrava disposta a scendere sotto i 13. Alla fine l’hanno spuntata i gigliati, il Marsiglia pagherà 13 milioni di euro per acquistare il giocatore a titolo definitivo.

Oggi Lirola è volato in Francia, in mattinata ha svolto la prima parte delle visite mediche, in attesa della firma del contratto e del comunicato della società. Nel frattempo la Fiorentina accelera per regalare a Italiano un nuovo laterale di destra per sostituire lo spagnolo. I dettagli di seguito

Calciomercato Fiorentina: due nomi per il post-Lirola

Sfumata la trattativa Zappacosta, prima a un passo dalla Fiorentina e ora vicinissimo all’Atalanta che, preoccupata per le condizioni di Hateboer ha rilanciato l’offerta fatta dalla Viola al Chelsea, a Firenze si stano valutando delle soluzioni alternative all’ex Genoa che, ad oggi non pare più essere una pista percorribile.

I nomi più caldi nelle ultime ore sono quelli di Stryger Larsen dell’Udinese e Andrea Conti del Milan. Il primo, in uscita dall’Udinese, sarebbe stato il piano B di Zappacosta e arriverebbe a condizioni favorevoli, visti i rapporti critici con la società friulana. Il secondo, invece, era stato già trattato dalla Fiorentina che aveva poi perso la sfida di mercato con il Parma. Ora, però il Parma è in serie B e, chissà, questo potrebbe essere il momento giusto per portare Conti a Firenze.

Mattia Maccarone