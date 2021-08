Lorenzo Insigne, che scatti con la moglie Jenny Darone: incantevole

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita di Lorenzo Insigne, sua moglie Jenny Darone e le foto insieme su Instagram.

Lorenzo Insigne è uno dei volti più iconici della squadra del Napoli. L’attaccante partenopeo dal 2012 è un giocatore della squadra azzurra e ha regalato innumerevoli gioie ai suoi concittadini e tifosi. Adesso il numero 24 del Napoli è in lotta con il presidente Aurelio De Laurentiis, per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. Nel frattempo però il giocatore ha iniziato proprio ieri la sua prima gara di quest’anno, vinta per 2 a 0 contro la neo promossa Venezia, nella partita sono stati assegnati due calci di rigore, battuti entrambi da Lorenzo Insigne, che ha sbagliato il primo e segnato il secondo.

Il capitano azzurro nei social non mette quasi mai foto della sua vita privata, ma in questo anno non ha resistito e ha postato delle foto in cui sta insieme alla sua famiglia. Scopriamo insieme le foto messe da Insigne.

Lorenzo Insigne e le foto con la moglie

L’attaccante ex Pescara, sul suo profilo Instagram è solito mettere immagini che lo raffigurano in campo, per esempio le ultime foto sono tutte dedicate alla vittoria degli Euro2020. Però fra queste foto spiccano alcune che lo ritraggono insieme alla moglie Jenny Darone, altre in cui ci stanno i suoi figli e altre foto con la famiglia al completo. Insomma degli scatti che fanno impazzire migliaia di fan, visti i numeri di “mi piace” presenti sotto a quei post.

Qualcosa in più su Jenny Darone

La moglie di “Lorenzo il magnifico”, si chiama Genoveffa Darone, da tutti però conosciuta come Jenny. La ragazza è nata nel 1993 a Frattamaggiore. I due si sono conosciuti da ragazzi e per poi allontanarsi per un po’ di tempo. Grazie ad alcune amicizie in comune si sono rincontrati ed è scattata la scintilla. I due sono poi convolati a nozze nel 2012 ed hanno consacrato il loro amore con due figli, Carmine e Christian nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Jenny nonostante sia la moglie di un calciatore che guadagna molto bene, continua a lavorare, attualmente lavora in un negozio di prodotti per la cura dei capelli insieme alla cugina.