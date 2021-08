Da Ronaldo a Ibrahimovic e Dybala: di chi sono le auto più costose

Le auto più costose dei calciatori della Serie A, scopriamo insieme le supercar di Ronaldo, Ibrahimovic, Dybala e di molti altri.

Ormai è risaputo che i calciatori amano anche le quattro ruote e con i loro copiosi stipendi si possono permettere delle supercar che fanno invidia a molte persone. Le auto più costose sono possedute dai protagonisti della Serie A. Andiamo a scoprire insieme di chi è il bolide più caro e quali sono le macchine dei calciatori del campionato italiano.

Ronaldo, Ibrahimovic o Dybala, di chi è l’auto più costosa?

Nella nostra lista non può non mancare il giocatore più acclamato della Serie A, ovvero Cristiano Ronaldo. Il portoghese è un campione sul campo ma se la cava bene anche con i motori. La sua collezione di auto è immensa conta numerosi marchi importanti e modelli incredibili, alcuni anche molto rari ed in edizione limitata, come la sua Bugatti Centodieci, che è stata prodotta solo in 10 esemplari, il costo di quest’auto si aggira intorno ai 8 milioni di euro

Per quanto riguarda il bomber della Lazio Ciro Immobile, lui preferisce i marchi italiani. Anche se il suo garage non può competere in alcun modo con quello del numero 7 bianconero, ha comunque una collezione che i comuni mortali non potranno mai permettersi. Tra le sue auto, quella che spicca di più è sicuramente la Ferrari 488 GT, dal valore di 200mila euro.

Zlatan Ibrahimovic invece è un grade fan del cavallino, infatti possiede più modelli di Ferrari. Il garage dello svedese è uno tra i più ricchi del mondo del calcio, può contare innumerevoli supercar tra cui: una Ferrari F430 Spider, una Ferrari Enzo, una Maserati MC Stradale, una Porsche 918 Spyder, una Porsche 911 Targa 4S ed infine una Ferrari Monza SP2 dal valore di 1,6 milioni di euro.

Le auto di Dybala e Sanchez

L’altro attaccante della Juve, Paulo Dybala non sta certo a guardare, infatti entra a pieno diritto nella lista dei più spendaccioni, con la sua Lamborghini Aventador Roadster S. L’auto della casa italiana aveva un prezzo di listino intorno ai 385mila euro, al bolide però Dybala ha fatto mettere alcuni optional, facendo lievitare il prezzo della supercar giallo “orion” (colorazione scelta da lui).

Altro calciatore che non può fare a meno dell’alta velocità è Alexis Sanchez. Il giocatore dell’Inter è un fan sfegatato della casa Audi e la sua auto preferita è la R8. Con questa ebbe anche un incidente ai tempi del Barcellona anche se poco dopo tempo comprò il modello successivo. Il prezzo di quest’auto si aggira intorno ai 150mila euro.