Juve, Allegri lo mette in vendita: la cifra è alta ma spunta lo scambio

Allegri ha deciso, il calciatore è in vendita e l’offerta importante: spunta uno scambio che farebbe felice il tecnico della Juve.

Il mercato della Juve è tutt’altro che chiuso, e Allegri deve fare i conti con i rumors su Ronaldo e l’infortunio di Kaio Jorge. É emergenza anche in mediana, e l’innesto di Locatelli potrebbe non essere l’unica iniezione di carburante in un reparto che ha sofferto tremendamente nelle ultime stagioni. Manca poco, e si lavora anche sulle uscite. Quella probabile di Dragusin, che non è però l’unica.

Arriva infatti un’altra clamorosa offerta per Cherubini, e la Juve potrebbe accettare con il consenso di Allegri. Si tratta infatti di cifre importanti per il calciatore, e sarebbe anche in piedi uno scambio che potrebbe garantire all’allenatore una pedina sempre in cima alla lista dei desideri.

Allegri e la Juve riflettono: soldi o uno scambio che porterebbe un big in mediana

L’affondo è pronto, e l’artefice è una vecchia conoscenza bianconera. Neanche tanto, perché da quando Paratici è volato a Londra, sponda Tottenham, ha messo gli occhi su diversi calciatori portati a Torino nelle sue ultime operazioni. Lo ha fatto con Romero, ed è pronto a riprovarci con Weston McKennie. Pare infatti che il centrocampista americano sia un obiettivo concreto degli Spurs, che lo valutano una cifra superiore ai 20 milioni. Allegri e la Juve meditano, perché il calciatore non è ancora entrato nel cuore del tecnico.

I bianconeri gradirebbero avere in cambio Moussa Sissoko, ma a Londra la richiesta non sembra essere al momento gradita. Ci sarebbe una timida apertura, ma soprattutto si sta ragionando su una cifra importante. Si parla di circa 25-30 milioni, e la conferma più importante arriva da Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato che ribadisce la valutazione fatta dai bianconeri. La trattativa però resta aperta, e l’impressione è che Cherubini possa muovere un’altra pedina a centrocampo.