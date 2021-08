Wanda Nara fa sognare i tifosi: la dedica è da brividi

Wanda Nara tra indizi di mercato e scatti bollenti: la procuratrice di Icardi fa sognare i tifosi italiani.

Wanda Nara è sempre sul pezzo. La showgirl argentina, compagna e procuratrice di Mauro Icardi, nel periodo in cui il calciomercato è aperto torna ad essere protagonista delle cronache calcistiche italiane. A volte per questioni di cuore, altre volte per questioni relative al futuro professionale del marito.

Attualmente l’attaccante argentino è ancora del PSG, ma la campagna acquisti faraonica della squadra parigina nell’ultimo mercato potrebbe averlo messo ai margini definitivamente. Anche per questo motivo, negli ultimi tempi Wanda non avrebbe mancato di rilasciare dichiarazioni d’amore per l’Italia.

In una recente intervista a Confidenze aveva ammesso che i figli, pur trovandosi bene a Parigi, vorrebbero tornare molto presto nel nostro paese. E anche lei non riesce a stare troppo tempo lontano dalla ‘sua’ Italia e dalla ‘sua’ Milano, come dimostrato dalle ultime foto sui social. Che possa essere un indizio di mercato?

Wanda Nara: la dedica per Milano fa impazzire i tifosi

A far scattare il radar dei tifosi italiani, specialmente di quelli di Milan e Juventus, i club cui Maurito è stato accostato con più forza negli ultimi tempi, sarebbe stata una foto pubblicata sui social da Wanda negli ultimi giorni. La showgirl-procuratrice ha infatti pubblicato sui social uno scatto con il Duomo sullo sfondo, scrivendo nella caption parole che suonano come una dichiarazione d’amore per Milano: “Io ti vedo sempre bellissima“.

Un semplice omaggio a una città che le ha dato tantissimo o qualcosa di più? Secondo i più maliziosi sarebbe un chiaro segnale che Icardi potrebbe presto tornare in Italia. Se in effetti la pista Milan sembrerebbe complicata, considerando che il club rossonero ha già Ibrahimovic, Giroud e Pellegri, quella juventina è tutto meno che chiusa. Dovesse negli ultimi giorni di mercato Cristiano Ronaldo lasciare Torino, si libererebbe in attacco una casella importante, e Icardi potrebbe diventare la soluzione ideale per completare lo scacchiere di Max Allegri.

Per ora si tratta però di semplici ipotesi. E in attesa di poterne sapere di più, Wanda è tornata a Parigi per godersi la ripresa delle attività. La bionda argentina ha pubblicato un suo bollente scatto in piscina, scrivendo queste parole: “Prima lezione di nuoto e nessuno è venuto“. Una foto con il suo prosperoso seno in primo piano che ha riscaldato l’animo di tutti i tifosi che la seguono con passione (per vedere l’ultima foto di Wanda CLICCA QUI).