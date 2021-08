Napoli, Osimhen squalificato per due turni: le reazioni social dei tifosi

Dopo l’espulsione in Napoli-Venezia, Osimhen è stato squalificato per 2 giornate: il 9 azzurro salterà Genoa e Juve. Le reazioni dei tifosi.

Brutte notizie per il Napoli. La squalifica di Osimhen per le prossime due gare contro Genoa e Juventus, non ha certo reso felici i membri della dirigenza azzurra, convinti di dover rinunciare al proprio numero 9 solo per la prossima uscita, in trasferta con il Genoa.

La reazione del Napoli alla sentenza del giudice sportivo non si è fatta attendere. Gli azzurri hanno già fatto sapere che presenteranno ricorso per ridurre di una giornata la squalifica del nigeriano. Nel frattempo, però, i tifosi partenopei non hanno rinunciato a dire la loro sui social, dando inizio a una vera e propria polemica fra chi ritiene opportuno il provvedimento preso da Aureliano, chi lo giudica eccessivo e chi, invece, si colloca in una delle tantissime posizioni intermedie.

Osimhen squalificato, le reazioni dei tifosi sui social

Uno dei primi a scatenare la polemica su Twitter è stato il noto giornalista Paolo Ziliani, che in un tweet di confronto fra il fallo commesso da Osimhen e quello commesso da Ronaldo su Cragno lo scorso marzo, ha voluto rapportare i diversi metri di giudizio utilizzati per valutare le due infrazioni.

A. #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese lo ammonisce, segna 3 gol, nessuna squalifica.

B. #Osimhen dà uno schiaffo a #Heymans che lo trattiene al collo, #Aureliano lo espelle, due giornate di squalifica, salta la #Juve.

Il campionato col verme in due fotogrammi. pic.twitter.com/qS6EFJH1V7 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) August 24, 2021

Di seguito, mentre qualcuno si dispera per il fantacalcio

osimhen rosso e il mio fantacalcio piange — cami bimba di HC20 (@schmick_) August 22, 2021

altri lasciano spazio all’ironia e ai confronti con qualche dubbio episodio del passato.

#Osimhen squalificato per due giornate. Qualcuno aveva dubbi? — Davide Luise (@davide_luise) August 24, 2021

#Osimhen 2 giornate di squalifica, in un campionato dove ad alcuni è permessa qualsiasi cosa… pic.twitter.com/DNAmo9rQQw — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) August 24, 2021

Non manca, comunque, fra i tifosi partenopei chi giudica adeguata la decisione presa da Aureliano contro Osimhen, invitando i propri compagni di tifo a riflettere sulle responsabilità del loro centravanti, piuttosto che sull’iniquità di arbitro e giudice sportivo. “Questa decisione non deve far passare subito il messaggio del complotto, ma bisogna far passare il messaggio a Osimhen che ha sbagliato!”, dice un supporter napoletano.

“Vado contro corrente e dico che la squalifica per Osimhen è giusta. L’intento, per quanto nato dalla stizza del momento e non particolarmente violento, è di punire il marcatore. Se salterà Napoli- Juve, dovrà usarla come lezione per crescere e maturare.”, dice un altro.

Nel frattempo, altri ancora cercano di spiegare perché non ci siano discussioni su un fallo che per regolamento è da espulsione diretta.

Questo è il regolamento. Se Osimhen avesse subito lo stesso fallo, sarebbe stato rigore ed espulsione del difensore.

La forza usata è stata ritenuta rilevante.

Vi voglio bene e vi capisco ma un minimo di obiettività lasciatela.#Osimhen #NapoliVenezia pic.twitter.com/6KsmvqG0qW — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) August 22, 2021

Mattia Maccarone