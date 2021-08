Correa all’Inter, furia dei tifosi della Lazio: “Questa è la fine che farai…”

El Tucu Correa è un nuovo giocatore dell’Inter: la reazione dei tifosi della Lazio punta tutto sull’ironia e su alcuni precedenti.

Joaquin Correa è un nuovo calciatore dell’Inter. El Tucu ha lasciato la Lazio dopo tre stagioni, 117 partite e 30 gol, con qualche rimpianto da parte dei tifosi biancocelesti. Già da tempo ormai si sapeva che l’attaccante argentino avesse molta voglia di cambiare aria, e soprattutto di raggiungere il suo amico Lautaro e il suo ex tecnico Simone Inzaghi in nerazzurro. E alla fine l’affare è stato concluso.

Anche la Lazio aveva infatti grande bisogno di cedere e di incassare denaro per poter mettere a posto l’indice di liquidità in questa sessione di mercato e non rischiare di incappare in imprevisti e sanzioni per gli ultimi acquisti da dover regalare al tecnico Maurizio Sarri.

Insomma, l’affare fa contenti tutti. O quasi. Se tra i tifosi dell’Inter prevale la gioia, tra i sostenitori della squadra capitolina c’è grande divisione. Qualcuno è infuriato per la cessione, qualcun altro invece sminuisce le qualità del Tucu, che pure nelle sue stagioni laziali, specialmente nell’ultima, è stato decisivo. E c”è chi gli manda una ‘maledizione’, prevedendo un futuro simile a quello di altri ex…

Correa come Candreva e Keita? La previsione dei tifosi della Lazio

Cosa farà Correa all’Inter? Come andrà la sua avventura in nerazzurro? Per molti tifosi della Lazio non ci sono dubbi: entro un paio d’anni sarà un nuovo giocatore della Sampdoria. Come capitato ad altri illustri ex: da Antonio Candreva a Keita Balde.

C’è qualcuno che va però giù ancora più duro, e non rimpiange minimamente l’attaccante argentino per un semplice fatto: tutti gli attaccanti passati dalla Lazio all’Inter avrebbero secondo questo tifoso fallito. L’elenco è lungo: oltre i due già citati si aggiungono Mauro Zarate e Goran Pandev.

Proprio su quest’ultimo nome si è però acceso un nuovo dibattito tra i tifosi. Pandev ha davvero fallito all’Inter? I numeri direbbero di sì: una stagione e mezzo, 69 presenze, 8 gol. Ma Goran in nerazzurro ha anche conquistato il Triplete, seppur da comprimario, e dai tifosi è ricordato con grande affetto per un gol storico, quello del 3-2 contro il Bayern Monaco, rete che qualificò i nerazzurri ai quarti di finale di Champions.

Magari El Tucu si augurerà di poter fare qualcosa in più. Ma di certo già vivere le emozioni vissute dal campione balcanico lo ripagherebbe ampiamente per la scelta di trasferirsi in nerazzurro.