Dybala, che Joya: l’argentino è meglio di CR7 e Messi

Secondo una ricerca americana, Paulo Dybala è il calciatore più influente sui social: l’attaccante supera anche Messi e Ronaldo.

Nessuno come Paulo Dybala. Il campione argentino della Juventus supera anche Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Non lo dice il campo, per ora, ma uno studio del sito americano Sportspro, che ha pubblicato la classifica stilata da Zoomph. Di cosa si tratta, della speciale graduatoria che tiene conto dell’influenza degli atleti e degli sportivi sui social media.

Se uno pensa a un calciatore-influencer per antonomasia sarebbe facile farsi venire in mente prima di tutti Cristiano Ronaldo. Secondo lo studio condotto in America, però, nessuno riesce ad avere un’influenza forte sui propri follower come la Joya.

Leggi anche -> Dybala, con il rinnovo cambia casa? La villa della Joya ha anche un lago

Prendendo in esame i quattro social principali di questi anni (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok), i ricercatori hanno tenuto conto delle performance metrics e dell’audience metrics. Tra gli aspetti considerati ci sono il numero di post, il numero di follower, i like ricevuti, l’engagement, la percentuale di determinate categorie di persone tra i propri follower e così via. Alla fine, sommando i dati, Dybala è risultato essere il primo calciatore per influenza sui social al mondo, quinto nella classifica totale (dominata da Simone Biles e Naomi Osaka).

Dybala: numeri da record sui social

Dopo essersi ripreso di forza la Juventus, nonostante manchi ancora il rinnovo sul contratto, Paulo Dybala ha dunque strappato lo scettro di re dei social nel mondo del calcio a Cristiano Ronaldo. Almeno secondo questa classifica. A una prima occhiata, infatti, non dovrebbe esserci paragone tra i due: CR7 vanta oltre 330 milioni di follower, Paulo ‘solo’ 43. Ma nel mondo dei social non contano i numeri puri, bensì quello che tali numeri possono raccontare.

Per questo motivo Paulo è riuscito a sopravanzare calciatori ben più famosi in tutto il mondo, mettendosi davanti non solo al portoghese (che è sesto), ma anche a Leo Messi (solo 12esimo) e a un altro amatissimo campione come Paul Pogba, ultimo calciatore in questa speciale classisfica, al 48esimo posto, dietro a nomi quali Sergio Ramos, Karim Benzema, Robert Lewandowski e altri ancora.

Potrebbe interessarti -> Dybala, che garage: le supercar “amore a prima vista”

Insomma, sui social e alla Juventus il sorpasso è avvenuto. Riuscirà finalmente la Joya a imporsi come grandissimo fenomeno a livello mondiale, trascinando magari il club bianconero a quei successi continentali che mancano da oltre vent’anni? Questo è in fin dei conti l’unico aspetto che ai tifosi della Juve interessa veramente, al di là di ogni tipo di record o classifica.