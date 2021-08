Griezmann e i cavalli: una passione che coinvolge altri campioni

Nel mondo del calcio qualcuno ha coltivato anche la passione per i cavalli: Griezmann e Sergio Ramos ne sono l’esempio, ma non sono gli unici.

Non solo auto e PlayStation. Tanti calciatori hanno tante passioni più o meno nascoste e forse tra quelle meno comuni ci sono i cavalli. Non sono tantissimi i giocatori appassionati degli equini, ma alcuni volti noti del calcio hanno addirittura delle scuderie. E’ il caso di Antoine Griezmann un vero cultore dei cavalli, tant’è che ha la scuderia a suo nome. Solo da poco l’attaccante del Barcellona ha aperto un profilo social interamente dedicato al suo team.

Anche Sergio Ramos possiede da qualche anno una scuderia andalusa di nome SR4: iniziali del suo nome e cognome e il numero di maglia. Uno dei suoi cavalli nel 2018 ha vinto il titolo di campione del mondo all’International Horse Show (SICAB). Insomma, il difensore del PSG è un vincente anche fuori dal rettangolo di gioco.

Ma ci sono anche altre personalità, decisamente molto note che sono appassionati di ippica: scopriamone qualcuno.

Cavalli che passione: da Allegri al business di Muller

E’ storica la lezione del “corto muso” di Max Allegri, un vero cultore dell’ippica. Una volta in conferenza stampa rivelò un simpatico aneddoto. Era ad una corsa di cavalli con il nonno e voleva scommettere su un certo Minnesota, sconsigliato secondo gli esperti: “Più probabile che tu alleni in Serie A piuttosto che Minnesota vinca una corsa“, dissero ad un giovane Massimiliano. Alla fine, non solo si realizzò il sogno di diventare allenatore nel massimo campionato italiano, ma quel cavallo vinse davvero la gara.

Sempre per quanto riguarda l’ambiente Juve, anche Kaio Jorge è appassionato di equini e ne possiede qualcuno. Anche l’attaccante bianconero grazie a suo nonno ha coltivato questo amore per i quadrupedi, proprio come il suo attuale mister.

Infine, anche Thomas Muller è uno dei calciatori che ha a che fare con i cavalli. In questo caso la passione si è trasformata in vero e proprio business. Assieme alla moglie, l’attaccante del Bayern possiede un’azienda che vende sperma di cavallo online.