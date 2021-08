Mbappé al Real Madrid, il PSG lo vende: la cifra richiesta alle merengues

Il PSG rifiuta la prima offerta per Kylian Mbappé del Real Madrid, il club di Parigi fa il suo prezzo. Di seguito i dettagli.

Le sorprese in questa sessione di mercato sembrano non voler accennare a finire. Adesso sulla bocca di tutti è la notizia che vede il Real Madrid sull’acquisto di Kylian Mbappé. Fino a poco fa l’idea delle merengues era quella di prendere l’attaccante francese nel 2022 a costo zero. Adesso invece i blancos sembrano volere tentare il colpaccio prima della chiusura di mercato. Di seguito tutti i dettagli sulla trattativa.

La trattativa del Real Madrid per Mbappé

Il Real Madrid è intenzionato a portare in Spagna l’attaccante francese già in questa sessione di mercato e ha fatto recapitare alla dirigenza parigina un’offerta di 160 milioni di euro. Proposta che secondo alcuni media francesi è stata prontamente rispedita al mittente perché ritenuta non consona al valore del giocatore. Però secondo quanto riporta la redazione spagnola Mundo Deportivo, il club francese vedendo l’offerta dei blancos avrebbe riconsiderato l’idea di lasciare partire il giocatore classe 98 in caso arrivi un’offerta adeguata, che è stata stimata intorno ai 200 milioni di euro.

Nonostante tutto il Paris Saint-Germain non ha intenzione di entrare in una trattativa, si tratterebbe quindi di un’offerta prendere o lasciare. Da quello che abbiamo visto in questa finestra di mercato si capisce bene che il club di Parigi non ha problemi di soldi il che li mette in una posizione di vantaggio rispetto alla squadra spagnola.

Quello che vuole il giocatore francese

Il talento del PSG ha già rifiutato più volte le numerose offerte fatte dal suo club per il rinnovo di contratto. Il giovane ha intenzione di partire per una nuova avventura, soprattutto ora che a Parigi sono arrivati diversi profili importanti che potrebbero oscurare il suo nome. Questo lo rende ancora più deciso nel voler iniziare una nuova sfida e il Real Madrid sembrerebbe la squadra giusta per continuare il suo percorso.