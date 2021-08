Da Boga a Zaccagni e il rebus Ronaldo: la top 11 a costo zero

Da Boga a Zaccagni, quanti calciatori di Serie A sono in scadenza di contratto: la top 11 a costo zero è ricca di fuoriclasse.

Mancano pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato e sono tantissimi i calciatori in Serie A che potrebbero cambiare squadra da un momento all’altro, diventando dei colpi last minute. Tra questi figurano soprattutto i giocatori in scadenza di contratto, coloro che rifiutano il rinnovo e vorrebbero lasciare il proprio club, in cerca di nuove avventure.

Diversi nomi altisonanti sono al centro di rumors di mercato da giorni. Tra tutti il Gallo Belotti, campione d’Europa con l’Italia ma in rottura con il Torino. L’attaccante non accetta il rinnovo, ma nessuna squadra è ha affondato seriamente il colpo e trattare con il club granata. Il centravanti può cambiare improvvisamente casacca in questi ultimi giorni o terminare la sua esperienza al Toro in scadenza.

Belotti è solo uno dei tanti. C’è chi sta ancora trattando con agenti e dirigenze per trovare un punto d’incontro e prolungare la permanenza; c’è chi invece spera di essere ceduto proprio entro il 31 agosto. Diamo uno sguardo ai calciatori di Serie A in scadenza di contratto.

Serie A, quanti giocatori in scadenza di contratto

Da mesi non si parla altro che di una cessione di Jeremie Boga, in cerca di nuove avventure in Italia o all’estero. Eppure, il calciatore del Sassuolo non è riuscito ancora a trovare una soluzione e il suo rapporto con i neroverdi terminerà il prossimo giugno. Potrebbe diventare un affare low cost per le interessate.

Discorso simile per Zaccagni, che fino a gennaio era finito nel mirino di tantissimi top club e ora dovrà capire cosa fare del suo futuro all’Hellas Verona. Anche lui, come Boga, non ha un rinnovo pronto e potrebbe essere protagonista di un’operazione di mercato degli ultimi giorni.

Poi ci sono diverse situazioni spinose. Lorenzo Pellegrini, Lorenzo Insigne, Paulo Dybala, Franck Kessie sono solo alcuni che vorrebbero rinnovare il proprio contratto con le società, ma al momento non sembrano aver trovato nessun accordo. Le parti sono a lavoro per trovare soluzioni adeguate. In caso contrario, diventeranno svincolati dalla prossima stagione.

Leggi anche >>> Una Serie A di trame e maglie: il dibattito è apertissimo

E ancora, ci sono diversi rebus da risolvere, come quello su Cristiano Ronaldo. Il portoghese termina il proprio rapporto con la Juventus a giugno 2022 ma è attentissimo all’evoluzione della trattativa tra Mbappé ed il Real Madrid. Andrà a prendere il posto del francese al PSG? Solo il tempo lo dirà.

La top 11 della Serie A a costo zero

Tra i pali c’è l’imbarazzo della scelta. Strakosha e Ospina sono entrambi in scadenza di contratto con Lazio e Napoli e sono sicuramente i migliori portieri della formazione di Serie A a costo zero.

In un’ipotetica difesa a quattro, potremmo inserire Cuadrado, Luiz Felipe, Romagnoli e Bastoni dello Spezia. Il centrocampo è talentuoso e pieno di campioni: Kessie, Pellegrini e Brozovic sarebbero i migliori del reparto. In attacco, poi, solo fuoriclasse: Dybala, Cristiano Ronaldo ed Insigne.