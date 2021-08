Giovanni Simeone al Verona: con lui la meravigliosa Giulia Coppini

Giovanni Simeone passa al Verona insieme alla splendida moglie Giulia Coppini: il loro matrimonio è stato un viaggio.

Colpo in attacco per l’Hellas Verona. Il club scaligero ha acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari Giovanni Simeone. Un grande colpo per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, ma anche per i tifosi sugli spalti, che potranno godere adesso della splendida compagnia di Giulia Coppini.

Nata a Firenze, l’ex Miss Gambissima si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2016 quando ha iniziato a lavorare nel mondo del calcio come inviata di Quelli che il calcio. Proprio grazie al programma Rai, e soprattutto grazie ad alcuni amici comuni, ha conosciuto il Cholito, che all’epoca giocava, giovanissimo, nella Fiorentina.

In un’intervista di qualche anno fa la modella raccontò cosa riuscì a colpirla di Giovanni. Non tanto il suo aspetto fisico o le sue qualità sul campo, bensì per i suoi interessi extra calcistici: “Mi parlava di Napoleone e dei Medici, mi colpì da subito“. Da quel momento iniziarono a fare coppia fissa fino alla scelta di sposarsi. Un matrimonio desideratissimo e… sudatissimo!

Giovanni Simeone e la moglie Giulia: un matrimonio, sei rinvii

Giulia e Giovanni si sono sposati finalmente nel giugno 2021. I due sposini hanno celebrato il loro matrimonio a Ibiza, per poi volare alle Maldive per la luna di miele. Un momento di grandissima gioia arrivato dopo un’attesa lunghissima.

Come tante altre coppie al mondo, a causa della pandemia avevano infatti dovuto rinviare il matrimonio più volte. Il loro caso è stato però forse più unico che raro. Per colpa del Covid Giovanni e Giulia sono stati costretti a rinviare le nozze addirittura sei volte! Alla fine, grazie alla presenza dei nonni del Cholito in Europa a giugno, i due si sono decisi a sposarsi nonostante avessero poco tempo per organizzarlo. Hanno optato per il matrimonio civile, ed è stato magico, come dichiarato dall’attaccante.

Nel corso di un’intervista, il Cholito ha dichiarato di essersi commosso quando ha visto Giulia con l’abito da sposa. E non si fa fatica a crederlo. Ora che il matrimonio è alle spalle, tutti si chiedono quando arriverà un figlio. Per il momento entrambi credono sia presto, ma chissà che tra qualche mese non possa arrivare qualche lieto annuncio.