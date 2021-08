Matri-Nargi, pace fatta in Grecia: l’ex bomber stregato dalla compagna

Vacanze in Grecia turbolente per Alessandro Matri e Federica Nargi: poi la coppia chiarisce tutto e posta una foto stupenda in barca.

Alessandro Matri e Federica Nargi sono in vacanza in Grecia. La coppia stupenda si gode questi ultimi giorni di relax e della stagione estiva, prima di riprendere a pieno ritmo la solita quotidianità. Per la stagione calcistica 2021-22, l’ex attaccante di Juve e Milan sarà impegnato su DAZN a raccontare le gesta dei campioni.

Nel frattempo, Alessandro ha dovuto fare i conti con una “guerra” d’amore. Infatti, l’ex bomber ha tenuto il muso per gran parte del viaggio, poiché infastidito e preso di mira dalla sua splendida compagna. Federica ha provato a farsi perdonare, ma senza trovare troppo successo. Poi il siparietto a cena ha messo d’accordo tutti.

Alessandro Matri prende in giro Federica Nargi, poi lo scatto in barca

I due si trovano nella meravigliosa Santorini, una delle più belle isole della Grecia. Alessandro Matri e Federica Nargi si godono questi ultimi giorni di mare e di tempo assieme e dopo un’intera giornata di silenzio da parte dell’ex attaccante, a cena è arrivata finalmente la vendetta. Mentre la compagna mangiava carne, Alessandro ha stuzzicato Federica: “Non mi va di parlarti – ha detto mentre riprendeva tutto con il cellulare – E’ finita“. Subito arriva la risposta pungente dell’ex velina: “Certo, tra noi…“. Ma Matri non faceva riferimento al loro rapporto, bensì al piatto che ormai era completamente vuoto: “Magari…magna che te passa“.

Leggi anche >>> Pellegri al Milan, la fidanzata pazza di gioia: la promessa al bomber – Foto

Poi, poche ore fa, Alessandro ha postato una foto con Federica. Uno scatto che ha catturato tutta la complicità e l’amore della coppia. E i fan si possono tranquillizzare: il rapporto tra i due è più saldo che mai. D’altronde, tra un po’ convoleranno anche a nozze.